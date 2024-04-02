((الصناعية للمعادن)) تعتزم ضخ 20 مليون جنيه لتنفيذ توسعات جديدة

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تعتزم الشركة الصناعية لخراطة المعادن، ضخ استثمارات جديدة خلال العام الجارى بقيمة 20 مليون جنيه لفتح فرعين جديدين خلال العام الجارى بمحافظة الإسماعيلية ودمياط.
قال إبراهيم عبدالقادر، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن ((الصناعية لخراطة المعادن)) تعاقدت على شراء ماكينات جديدة خلال العام الجارى بقيمة 10 ملايين جنيه ضمن الخطة التوسعية التى تنفذها العام الجارى.
أوضح أن الماكينات الجديدة يتم استيرادها من إيطاليا عبر وسطاء تتعامل معهم الشركة والتى من المقرر أن تدخل مصر قريبًا.
أشار إلى أن الظروف التى خيمت على الأسواق خلال الفترة الماضية، انعكست سلبيًا على مبيعات الشركة بنحو 25%، متوقعًا أن تعوض الشركة خسائرها بنهاية العام الجاري.
أكد أن الشركة تستهدف توسيع قاعدة عملائها من خلال استقطاب عملاء جدد من مناطق قناة السويس، موضحًا أن إنتاج الشركة يوزع فى السوق المحلي ونسعى لدخول أسواق تصديرية مستقبلا.
أوضح أن ارتفاع أسعار الخامات المستوردة أحد أكبر التحديات التى تواجه الشركة خلال الفترة الحالية، والتى تحاول حلها عبر اللجوء إلى الخامات المحلية، مؤكدًا أن الأخير ذات جودة رديئة مقارنة بالمنتج المستورد.
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