((الصناعية للمعادن)) تعتزم ضخ 20 مليون جنيه لتنفيذ توسعات جديدة

MENAFN - Al-Borsa News) موضوعات“السعداوي” للمنتجات الطبية تستثمر 30 مليون جنيه فى استصلاح ألف فدان “سيمنز هيلثنيرز” تنتهى من تدريب 1849 خريجًا بالقطاع الطبى “مصر للألومنيوم” تعتزم إضافة خط إنتاج لـ”الفويل” باستثمارات 100 مليون دولار

تعتزم الشركة الصناعية لخراطة المعادن، ضخ استثمارات جديدة خلال العام الجارى بقيمة 20 مليون جنيه لفتح فرعين جديدين خلال العام الجارى بمحافظة الإسماعيلية ودمياط.

قال إبراهيم عبدالقادر، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن ((الصناعية لخراطة المعادن)) تعاقدت على شراء ماكينات جديدة خلال العام الجارى بقيمة 10 ملايين جنيه ضمن الخطة التوسعية التى تنفذها العام الجارى.

أوضح أن الماكينات الجديدة يتم استيرادها من إيطاليا عبر وسطاء تتعامل معهم الشركة والتى من المقرر أن تدخل مصر قريبًا.

أشار إلى أن الظروف التى خيمت على الأسواق خلال الفترة الماضية، انعكست سلبيًا على مبيعات الشركة بنحو 25%، متوقعًا أن تعوض الشركة خسائرها بنهاية العام الجاري.

أكد أن الشركة تستهدف توسيع قاعدة عملائها من خلال استقطاب عملاء جدد من مناطق قناة السويس، موضحًا أن إنتاج الشركة يوزع فى السوق المحلي ونسعى لدخول أسواق تصديرية مستقبلا.

أوضح أن ارتفاع أسعار الخامات المستوردة أحد أكبر التحديات التى تواجه الشركة خلال الفترة الحالية، والتى تحاول حلها عبر اللجوء إلى الخامات المحلية، مؤكدًا أن الأخير ذات جودة رديئة مقارنة بالمنتج المستورد.