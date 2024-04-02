السعداوي للمنتجات الطبية تستثمر 30 مليون جنيه فى استصلاح ألف فدان

MENAFN - Al-Borsa News) تعتزم شركة السعداوي للمنتجات الطبية والعطرية ضخ استثمارات جديدة بقيمة 30 مليون جنيه فى استصلاح ألف فدان بمحافظة الفيوم لمضاعفة الكميات المصدرة للشركة.

قال أحمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المساحات الجديدة سيتم زراعتها بالبردقوش، والريحان، والشمر، والبابونج، واليانسون، والكراوية.

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أضاف لـ“البورصة”، أن الشركة تصدر 100% من الإنتاج إلى 12 دولة موزعة على الأسواق الأوروبية وأبرزها أسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، بالإضافة إلى الدول العربية وهى اليمن، والأردن، والسعودية، والإمارات.

أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة تعتمد على التجار والفلاحين لشراء المواد الخام ومستلزمات التصنيع خلال الفترة الحالية ومن المتوقع أن تلبى الشركة احتياجات السوق المحلى بعد زراعة المساحات الجديدة.

وتحتل مصر المرتبة الخامسة فى تصدير النباتات الطبية والعطرية بكمية تصل إلى 80 ألف طن ما يعادل 200 مليون دولار لعام 2023، وفقًا لشعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية.

وتزرع مصر أكثر من 30 نوعًا من النباتات الطبية والعطرية على مساحة 80 ألف فدان سنويا، وفقًا لإحصائيات وزارة الزراعة.

أشار إلى أن جودة التربة، والأيدى العاملة المدربة، وتنوع المناخ، ووفرة المساحات التى يمكن استصلاحها لزراعة النباتات الطبية والعطرية، أبرز ما يجعل مصر من الأسواق الواعدة لزراعة وتجارة النباتات الطبية والعطرية.

وبدأت شركة السعداوى للاستيراد والتصدير، عملها عام 2001، وتمتلك مصنعًا لتعبئة وتجهيز النباتات العطرية بمحافظة الفيوم.

كتبت – فاطمة أسامة: