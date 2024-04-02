السعداوي للمنتجات الطبية تستثمر 30 مليون جنيه فى استصلاح ألف فدان

(MENAFN
- Al-Borsa News) تعتزم شركة السعداوي للمنتجات الطبية والعطرية ضخ استثمارات جديدة بقيمة 30 مليون جنيه فى استصلاح ألف فدان بمحافظة الفيوم لمضاعفة الكميات المصدرة للشركة.
قال أحمد السعداوى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن المساحات الجديدة سيتم زراعتها بالبردقوش، والريحان، والشمر، والبابونج، واليانسون، والكراوية.
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أضاف لـ“البورصة”، أن الشركة تصدر 100% من الإنتاج إلى 12 دولة موزعة على الأسواق الأوروبية وأبرزها أسبانيا، وإيطاليا، وفرنسا، بالإضافة إلى الدول العربية وهى اليمن، والأردن، والسعودية، والإمارات.
أضاف لـ”البورصة”، أن الشركة تعتمد على التجار والفلاحين لشراء المواد الخام ومستلزمات التصنيع خلال الفترة الحالية ومن المتوقع أن تلبى الشركة احتياجات السوق المحلى بعد زراعة المساحات الجديدة.
وتحتل مصر المرتبة الخامسة فى تصدير النباتات الطبية والعطرية بكمية تصل إلى 80 ألف طن ما يعادل 200 مليون دولار لعام 2023، وفقًا لشعبة الحاصلات الزراعية بغرفة القاهرة التجارية.
وتزرع مصر أكثر من 30 نوعًا من النباتات الطبية والعطرية على مساحة 80 ألف فدان سنويا، وفقًا لإحصائيات وزارة الزراعة.
أشار إلى أن جودة التربة، والأيدى العاملة المدربة، وتنوع المناخ، ووفرة المساحات التى يمكن استصلاحها لزراعة النباتات الطبية والعطرية، أبرز ما يجعل مصر من الأسواق الواعدة لزراعة وتجارة النباتات الطبية والعطرية.
وبدأت شركة السعداوى للاستيراد والتصدير، عملها عام 2001، وتمتلك مصنعًا لتعبئة وتجهيز النباتات العطرية بمحافظة الفيوم.
كتبت – فاطمة أسامة:
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