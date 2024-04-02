وكالة: إنتاج أوبك لم يتغير في مارس مع زيادة إمدادات بعض الدول

(MENAFN
- Al-Borsa News) ظل إنتاج منظمة“أوبك” من النفط الخام ثابتًا خلال شهر مارس، في ظل خطط خفض الإنتاج، تزامنًا مع ضخ بعض الأعضاء إمدادات فوق حصصهم المتفق عليها، بحسب تقرير.
ووفقًا لمسح أجرته“بلومبرج”، ونشرت نتائجه الثلاثاء، ضخت منظمة البلدان المصدرة للنفط نحو 26.86 مليون برميل يوميًا من الخام في الشهر الماضي، وهو مستوى لم يتغير كثيرًا عن شهر فبراير.
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وفي حين قلص العراق الإنتاج بمقدار 30 ألف برميل يوميًا إلى 4.17 مليون برميل يوميًا، إلا أن البلاد تستمر في ضخ ما يقرب من 170 ألف برميل يوميًا أكثر من حصتها المتفق عليها في“أوبك+”.
وأنتجت الإمارات 3.13 مليون برميل يوميًا في مارس، أي ما يزيد بنحو 218 ألف برميل عن الحد الأقصى المتفق عليه، في حين زادت الجابون إنتاجها الشهر الماضي إلى 230 ألف برميل يوميًا، متجاوزة سقف حصتها بحوالي 60 ألف برميل.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108051762
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