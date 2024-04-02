وكالة: إنتاج أوبك لم يتغير في مارس مع زيادة إمدادات بعض الدول

MENAFN - Al-Borsa News) ظل إنتاج منظمة“أوبك” من النفط الخام ثابتًا خلال شهر مارس، في ظل خطط خفض الإنتاج، تزامنًا مع ضخ بعض الأعضاء إمدادات فوق حصصهم المتفق عليها، بحسب تقرير.

ووفقًا لمسح أجرته“بلومبرج”، ونشرت نتائجه الثلاثاء، ضخت منظمة البلدان المصدرة للنفط نحو 26.86 مليون برميل يوميًا من الخام في الشهر الماضي، وهو مستوى لم يتغير كثيرًا عن شهر فبراير.

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وفي حين قلص العراق الإنتاج بمقدار 30 ألف برميل يوميًا إلى 4.17 مليون برميل يوميًا، إلا أن البلاد تستمر في ضخ ما يقرب من 170 ألف برميل يوميًا أكثر من حصتها المتفق عليها في“أوبك+”.

وأنتجت الإمارات 3.13 مليون برميل يوميًا في مارس، أي ما يزيد بنحو 218 ألف برميل عن الحد الأقصى المتفق عليه، في حين زادت الجابون إنتاجها الشهر الماضي إلى 230 ألف برميل يوميًا، متجاوزة سقف حصتها بحوالي 60 ألف برميل.

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