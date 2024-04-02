تقرير: ارتفاع صادرات روسيا من النفط الخام إلى أعلى مستوياتها هذا العام

(MENAFN
- Al-Borsa News) وصلت صادرات روسيا من النفط الخام عن طريق البحر إلى أعلى مستوى لها هذا العام، خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس، مع تحسن الظروف الجوية في الموانئ الروسية الواقعة على المحيط الهادئ.
وارتفعت تدفقات النفط الخام الروسية المنقولة بحرًا خلال الأسبوع المنتهي في 31 مارس بمقدار 270 ألف برميل يوميًا إلى 3.74 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى لها منذ بداية عام 2024.
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كما ارتفع متوسط الأسابيع الأربعة -الأقل تقلبًا- بنحو 190 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 3.47 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023، بحسب“بلومبرج”.
وكانت الشحنات الأسبوعية أعلى بحوالي 150 ألف برميل يوميًا من المتوسط خلال شهري مايو ويونيو، أو حوالي 450 ألف برميل يوميًا أعلى من مستهدف روسيا في الربع الأول، وكان متوسط أربعة أسابيع أعلى بنحو 185 ألف برميل يوميًا من هدف موسكو ضمن اتفاق“أوبك+” لدعم الأسواق.
وارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات النفط الخام الروسية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، حيث ارتفعت إلى 1.9 مليار دولار خلال الأيام السبعة المنتهية في 31 مارس، من 1.75 مليار دولار في الأسبوع السابق.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108051761
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