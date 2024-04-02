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تقرير: ارتفاع صادرات روسيا من النفط الخام إلى أعلى مستوياتها هذا العام

4/2/2024 11:20:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) وصلت صادرات روسيا من النفط الخام عن طريق البحر إلى أعلى مستوى لها هذا العام، خلال الأسبوع الأخير من شهر مارس، مع تحسن الظروف الجوية في الموانئ الروسية الواقعة على المحيط الهادئ.

وارتفعت تدفقات النفط الخام الروسية المنقولة بحرًا خلال الأسبوع المنتهي في 31 مارس بمقدار 270 ألف برميل يوميًا إلى 3.74 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى لها منذ بداية عام 2024.

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كما ارتفع متوسط الأسابيع الأربعة -الأقل تقلبًا- بنحو 190 ألف برميل يوميًا ليصل إلى 3.47 مليون برميل يوميًا، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2023، بحسب“بلومبرج”.

وكانت الشحنات الأسبوعية أعلى بحوالي 150 ألف برميل يوميًا من المتوسط خلال شهري مايو ويونيو، أو حوالي 450 ألف برميل يوميًا أعلى من مستهدف روسيا في الربع الأول، وكان متوسط أربعة أسابيع أعلى بنحو 185 ألف برميل يوميًا من هدف موسكو ضمن اتفاق“أوبك+” لدعم الأسواق.

وارتفعت القيمة الإجمالية لصادرات النفط الخام الروسية إلى أعلى مستوى في خمسة أشهر، حيث ارتفعت إلى 1.9 مليار دولار خلال الأيام السبعة المنتهية في 31 مارس، من 1.75 مليار دولار في الأسبوع السابق.

المصدر:

MENAFN02042024000202011048ID1108051761

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