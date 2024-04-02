وول ستريت تغلق على انخفاض وهبوط عنيف لمؤشر داو جونز

(MENAFN
- Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تقييم الأسواق لاحتمالات بدء الاحتياطي الفيدرالي لدورة التيسير النقدي في اجتماع يونيو القادم، في ظل ترقب صدور تقرير الوظائف الشهري نهاية الأسبوع.
وعند الإغلاق، هبط مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 1% أو بمقدار 396 نقطة إلى 39170 نقطة.
وانخفض مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.7% أو 37 نقطة إلى 5205 نقاط، فيما تراجع مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.95% أو 156 نقطة إلى 16240 نقطة.
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وتعرضت أسهم شركات التكنولوجيا لضغوط بيعية، حيث هبطت قيمة سهم“تسلا” بنسبة 4.9%، وانخفضت أسهم“مايكروسوفت” و”آبل” و”إنفيديا” و”ألفابت” و”أمازون” بنسب تراوحت بين 0.15% و 1%، بينما ارتفع سهم“ميتا” وحيدًا بين السبع الكبار بنسبة 1.25%.
المصدر:
MENAFN02042024000202011048ID1108051760
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