وول ستريت تغلق على انخفاض وهبوط عنيف لمؤشر داو جونز

MENAFN - Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تقييم الأسواق لاحتمالات بدء الاحتياطي الفيدرالي لدورة التيسير النقدي في اجتماع يونيو القادم، في ظل ترقب صدور تقرير الوظائف الشهري نهاية الأسبوع.

وعند الإغلاق، هبط مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 1% أو بمقدار 396 نقطة إلى 39170 نقطة.

وانخفض مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.7% أو 37 نقطة إلى 5205 نقاط، فيما تراجع مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.95% أو 156 نقطة إلى 16240 نقطة.

موضوعات“بايدن” يعرب عن مخاوفه لـ”شي” بشأن تيك توك رئيس الوزراء الكندي يطالب بالسيطرة على الهجرة المؤقتة علي بابا تعيد شراء أسهم بقيمة 4.8 مليار دولار

وتعرضت أسهم شركات التكنولوجيا لضغوط بيعية، حيث هبطت قيمة سهم“تسلا” بنسبة 4.9%، وانخفضت أسهم“مايكروسوفت” و”آبل” و”إنفيديا” و”ألفابت” و”أمازون” بنسب تراوحت بين 0.15% و 1%، بينما ارتفع سهم“ميتا” وحيدًا بين السبع الكبار بنسبة 1.25%.

المصدر: