Wednesday, 03 April 2024 08:29 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


وول ستريت تغلق على انخفاض وهبوط عنيف لمؤشر داو جونز

4/2/2024 11:20:50 PM
(MENAFN- Al-Borsa News) تراجعت مؤشرات الأسهم الأمريكية خلال تعاملات، اليوم الثلاثاء، مع تقييم الأسواق لاحتمالات بدء الاحتياطي الفيدرالي لدورة التيسير النقدي في اجتماع يونيو القادم، في ظل ترقب صدور تقرير الوظائف الشهري نهاية الأسبوع.

وعند الإغلاق، هبط مؤشر“داو جونز” الصناعي بنسبة 1% أو بمقدار 396 نقطة إلى 39170 نقطة.

وانخفض مؤشر“إس آند بي 500” بنسبة 0.7% أو 37 نقطة إلى 5205 نقاط، فيما تراجع مؤشر“ناسداك” بنسبة 0.95% أو 156 نقطة إلى 16240 نقطة.

موضوعات متعلقة “بايدن” يعرب عن مخاوفه لـ”شي” بشأن تيك توك رئيس الوزراء الكندي يطالب بالسيطرة على الهجرة المؤقتة علي بابا تعيد شراء أسهم بقيمة 4.8 مليار دولار

وتعرضت أسهم شركات التكنولوجيا لضغوط بيعية، حيث هبطت قيمة سهم“تسلا” بنسبة 4.9%، وانخفضت أسهم“مايكروسوفت” و”آبل” و”إنفيديا” و”ألفابت” و”أمازون” بنسب تراوحت بين 0.15% و 1%، بينما ارتفع سهم“ميتا” وحيدًا بين السبع الكبار بنسبة 1.25%.

المصدر:

MENAFN02042024000202011048ID1108051760

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث