إصابة 4 من الشرطة الإسرائيلية في عملية دهس

إصابة 4 من الشرطة الإسرائيلية في عملية دهس
التاريخ
4/2/2024 9:06:10 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 4 من الشرطة الإسرائيلية أحدهم بجراح خطيرة بعملية دهس غرب قلقيلية شمال الضفة الغربية.
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