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إصابة 4 من الشرطة الإسرائيلية في عملية دهس

4/2/2024 9:06:10 PM
(MENAFN- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - أفاد الإسعاف الإسرائيلي بإصابة 4 من الشرطة الإسرائيلية أحدهم بجراح خطيرة بعملية دهس غرب قلقيلية شمال الضفة الغربية.

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