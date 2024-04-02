استشهاد منفذ عملية الدهس قرب قلقيلية
التاريخ
4/2/2024 9:06:10 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباي - قالت الشرطة الإسرائيلية إن عناصر منها قتلوا منفذ عملية الدهس قرب بلدة كوخاف يائير وسط الأراضي الفلسطينية المحتلة قرب قلقيلية .
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