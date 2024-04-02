زلزال قوته 7.5 درجات يقع قبالة جنوب غرب اليابان
التاريخ
4/2/2024 9:06:10 PM
(MENAFN
- Al Wakeel News) الوكيل الاخباري - قالت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية (إن.إتش.كيه) إن زلزالا قوته المبدئية 7.5 درجات وقع قبالة جنوب غرب اليابان.
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