الحاج محمود موسى المصري (ابو يحيى) في ذمة الله

(MENAFN
- Al Wakeel News)
بسم الله الرحمن الرحيم
(يا ايتها النفس المطمئنة ارجعي الى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي )
صدق الله العظيم .
بقلوب مؤمنة بقضاء الله و قدره انتقل الى رحمه الله تعالى الخال العميد المتقاعد محمود موسى المصري (ابو يحيى)
وقد شيع جثمانه الطاهر بعد صلاة الظهر يوم الثلاثاء الموافق 2/4/2024 من مسجد سحاب الكبير الى مقبرة سحاب الاسلامية
نسأل الله له الرحمة و الغفران وأن يسكنه الفردوس الاعلى من الجنة
وانا لله وانا اليه راجعون
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