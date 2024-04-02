خرائط يانغو: 50% من سكان دبي ينتقلون أكثر خلال شهر رمضان

أجرى تطبيق «خرائط يانغو» دراسة استقصائية لاستكشاف التغييرات في عادات تنقل السكان في دبي خلال شهر رمضان المبارك، وذلك بهدف مواكبة متطلبات المستخدمين واقتراح نصائح وميزات عملية ترتقي بتجربة تنقلهم خلال هذه الفترة من العام.

وكشفت الدراسة بأن 52% من سكان دبي يسافرون أكثر خلال شهر رمضان المبارك مقارنة بباقي أوقات السنة، إذ يمثل الشهر الفضيل فرصة لقضاء وقت أطول مع المقربين والتواصل معهم. وبالنسبة لوسيلة النقل المفضلة لدى السكان ضمن المدينة، فقد اختار الأغلبية التنقل بسياراتهم الخاصة، بينما أشار واحد من كل 3 مستخدمين إلى أنهم يفضلون الحافلات وسيارات الأجرة.

وكشفت الدراسة أهم الجوانب التي يتم أخذها بالاعتبار للتنقل بسرعة وسلاسة في المدينة خلال هذا الموسم، والتي شملت الأمان، ووقت السفر، ووجود مساحات مجهزة بالتكييف على طول الطريق. وكان التطبيق قد أطلق ميزة «الطرقات المريحة» مؤخراً والتي تحمل رمز «ندفة الثلج»، استجابة لطلب المستخدمين، بحيث يتم اقتراح مسارات إضافية ليتمكن المستخدم من المرور عبر مناطق مظللة ومحطات الحافلات المكيّفة عند ارتفاع درجات الحرارة.

وخلال شهر رمضان المبارك، ينفق أكثر من 70% من سكان المدينة وقتاً أطول مع العائلة، ويميلون لتجربة أماكن جديدة، مع توجّه حوالي نصف السكان (48%) لتناول الطعام في الخارج بوتيرة أكبر مقارنة بباقي أيام السنة. ولذلك، بادرت خرائط يانغو بتقديم دليل خاص بشهر رمضان المبارك، الذي يضم باقة واسعة من المطاعم والمقاهي التي توفر تجربة إفطار متميزة تبقى في الذاكرة، بما في ذلك المطاعم التي تقدم أشهى الأطباق التقليدية من الشرق الأوسط وصولًا إلى الأطباق العالمية المبتكرة.

وبحسب الدراسة، يبقى التسوق أحد الأنشطة الرئيسية لسكان دبي، لا سيما خلال شهر رمضان المبارك، حيث أشار 61% إلى أنهم يتسوقون أكثر خلال هذا الشهر. وكان من اللافت أن غالبية المتسوقين يقومون بذلك ضمن المتاجر، وليس عبر الإنترنت، حيث يبحث 3 من كل 5 متسوقين عن علامات جديدة وصفقات أفضل، وكان دبي مول ومول الإمارات ودبي مارينا مول من أكثر مراكز التسوق شعبية. يشار إلى أن تطبيق خرائط يانغو يتيح تجربة بغاية الراحة والسهولة من خلال تمكين المستخدمين من تخطيط مساراتهم للوصول إلى المواقف الموجودة في المواقع الرئيسية مثل مراكز التسوق بشكل مباشر ودون أي عناء.