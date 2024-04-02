دبي في عيد الفطر السعيد.. برامج ترفيهية عامرة بالثقافة والمرح

عروض فريدة وفعاليات ترفيهية متنوعة تحتضنها دبي في مختلف وجهاتها خلال عيد الفطر السعيد، حيث توفر لسكانها وزوارها أجواء ترفيهية وتجارب فريدة، ليقضوا أوقاتاً ممتعة على أرضها.

وستتحول القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة خلال فترة عيد الفطر المبارك، إلى وجهة غامرة ستكتسي بأجواء العيد وديكوراتها البديعة، حيث سيكون الضيوف مدعوين لاستكشاف ((سوق روائع العيد)) الذي يوفر تشكيلة من هدايا العيد والهدايا التذكارية، والاستمتاع بألذ المأكولات في أكثر من 250 من المطاعم وأكشاك المأكولات الشعبية وعربات المأكولات والمقاهي المنتشرة في جميع أنحاء الوجهة.

وسيستمتع الضيوف احتفالاً بأجواء العيد، بالألعاب النارية الموسيقية يومياً في تمام الساعة 9 مساءً خلال الفترة من 10 إلى 14 أبريل الجاري، والتعرف إلى أكثر من 200 من العروض الثقافية والترفيهية يومياً.

ولمزيد من الحماس، يمكن للضيوف التوجه إلى منطقة كارنفال التي تزخر بأكثر من 195 من جولات الركوب وألعاب المهارة، أو زيارة منطقة ميني وورلد الجديدة في نيون جالاكسي ومنطقة التحدي التي تضم بدورها 5 مناطق حماسية تشمل 10 تحديات مليئة بالتجارب والمغامرات الترفيهية المناسبة للصغار والكبار على حدٍ سواء.

عروض متنوعة

سترحب ((دبي باركس آند ريزورتس))، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، بضيوفها للاحتفال بأجواء العيد المميزة، والاستمتاع بألعاب الركوب الحماسية والوجهات الترفيهية الفريدة من نوعها وعروض الإقامة التي تتيح جميعها أوقاتاً حافلة بالمرح والمتعة لجميع أفراد العائلة.

وستحتضن منطقة ((ريفرلاند دبي))، اعتباراً من 10 حتى 12 أبريل مجموعة من العروض والأنشطة الحماسية والتي سيحظى فيها الضيوف بأوقات استثنائية لا تنسى. وسيزدان أول و ثاني أيام عيد الفطر المبارك بعرض الألعاب النارية الذي يرسم لوحة بديعة في الأفق، فضلاً عن عرض الليزر اليومي الذي سينير سماء الوجهة بأضوائه البراقة. كما سيستمتع الضيوف بعرض ((دايناصور مانيا)) الحي وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي سيتم تنظيمه يومياً طوال فترة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 8:00 مساءً.

أما الذواقة سيكون لديهم موعدٍ مع بوفيه عيد الفطر المبارك في مطعم الماشوه بمنطقة ريفرلاند دبي، مع الأطباق العربية الأصيلة التي تتضمن المقبلات الباردة والساخنة والحلويات فيما سيستمتع الضيوف خلال تناولهم وجبتهم الشهية، بعروض العزف على العود ورقصات التنورة البديعة.

وسيرحب ((موشنجيت دبي))، الذي يعد أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، بضيوفه للاستمتاع بالعرض الهوليوودي الجديد ((هوليوود دريمز)) في أول أيام العيد، وفرصة استكشاف 29 من ألعاب الركوب الحماسية والوجهات الفريدة من نوعها، والتجارب الترفيهية المستوحاة من أشهر أفلام هوليوود، بما فيها ذا هنجر غايمز وكونغ فو باندا، والاستمتاع بخيارات المأكولات المتنوعة في أشهر المطاعم التي تحمل طابع الأفلام والشخصيات الشهيرة.

حديقة وايلد وادي المائية

سيستمتع ضيوف حديقة ((وايلد وادي)) المائية خلال عيد الفطر المبارك، بتجارب حصرية منعشة مناسبة لجميع الأعمار خلال الفترة الممتدة من 9 حتى 14 أبريل. وستتاح للضيوف أوقات حافلة بالمرح والمتعة والمناظر الخلابة والإطلالات البديعة على برج العرب خلال فترة عيد الفطر المبارك، ليحظوا فيها بتجارب تشمل حفلات الدي جي الحية بجانب مسبح الأمواج.

((ذا جرين بلانيت دبي))

كما سترحب ((ذا جرين بلانيت دبي))، الغابة الاستوائية المطيرة الداخلية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، بضيوفها من جميع الأعمار خلال فترة عيد الفطر المبارك، لاستكشاف أسرار القبة البيولوجية البديعة التي تحتضن أكثر من 3000 من الحيوانات والنباتات المختلفة من جميع أنحاء العالم، فيما سيحظى الصغار بتشكيلة من الأنشطة المجانية التي تشمل الرسم على الوجوه وتجديل الشعر وفنون الكاريكاتير ولقاء شخصيات ذا جرين بلانيت البرية طوال اليوم، فضلاً عن حضور ((حكايات الطبيعة)) والتي تقدم معلومات تعريفية عن الطبيعة للضيوف في متنزه الطبيعة إضافة إلى مشاهدة عرض العاصفة الرعدية داخل القبة البيولوجية.

((روكسي سينما))

ستوفر ((روكسي سينما)) بدبي لضيوفها خلال عيد الفطر المبارك تجارب سينمائية مميزة، حيث ستعرض خلال هذه الفترة 10 أفلام جديدة، من بينها الأفلام النطقة باللغة الإنجليزية ((ذا فيرست أومن The First Omen)) و((جودزيلا ضد كونغ Godzilla vs Kong)) وفيلم ((ذا بريكلاير The Bricklayer)) و((سكويلار Squealer)) و((كونغ فو باندا Kong Fu Panda))، فضلاً عن الأفلام الناطقة بالعربية، مثل فيلم ((عالماشي)) و((لحظات لذيذة))، والفيلم الهندية التي تشمل ((بيد ميان تشوت ميان Bade Miyan Chote Miyan)) والفيلم الناطق بالمالايالامية ((أفيشام Aavesham)).