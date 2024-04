دبي في عيد الفطر السعيد.. برامج ترفيهية عامرة بالثقافة والمرح

عروض فريدة وفعاليات ترفيهية متنوعة تحتضنها دبي في مختلف وجهاتها خلال عيد الفطر السعيد، حيث توفر لسكانها وزوارها أجواء ترفيهية وتجارب فريدة، ليقضوا أوقاتاً ممتعة على أرضها.

وستتحول القرية العالمية، أحد أهم المتنزهات الثقافية في العالم والوجهة العائلية الأولى للثقافة والترفيه والتسوق في المنطقة خلال فترة عيد الفطر المبارك، إلى وجهة غامرة ستكتسي بأجواء العيد وديكوراتها البديعة، حيث سيكون الضيوف مدعوين لاستكشاف ((سوق روائع العيد)) الذي يوفر تشكيلة من هدايا العيد والهدايا التذكارية، والاستمتاع بألذ المأكولات في أكثر من 250 من المطاعم وأكشاك المأكولات الشعبية وعربات المأكولات والمقاهي المنتشرة في جميع أنحاء الوجهة.

وسيستمتع الضيوف احتفالاً بأجواء العيد، بالألعاب النارية الموسيقية يومياً في تمام الساعة 9 مساءً خلال الفترة من 10 إلى 14 أبريل الجاري، والتعرف إلى أكثر من 200 من العروض الثقافية والترفيهية يومياً.

ولمزيد من الحماس، يمكن للضيوف التوجه إلى منطقة كارنفال التي تزخر بأكثر من 195 من جولات الركوب وألعاب المهارة، أو زيارة منطقة ميني وورلد الجديدة في نيون جالاكسي ومنطقة التحدي التي تضم بدورها 5 مناطق حماسية تشمل 10 تحديات مليئة بالتجارب والمغامرات الترفيهية المناسبة للصغار والكبار على حدٍ سواء.

عروض متنوعة

سترحب ((دبي باركس آند ريزورتس))، المدينة الترفيهية الأكبر من نوعها في الشرق الأوسط والوجهة العائلية الأبرز للمرح والترفيه، بضيوفها للاحتفال بأجواء العيد المميزة، والاستمتاع بألعاب الركوب الحماسية والوجهات الترفيهية الفريدة من نوعها وعروض الإقامة التي تتيح جميعها أوقاتاً حافلة بالمرح والمتعة لجميع أفراد العائلة.

وستحتضن منطقة ((ريفرلاند دبي))، اعتباراً من 10 حتى 12 أبريل مجموعة من العروض والأنشطة الحماسية والتي سيحظى فيها الضيوف بأوقات استثنائية لا تنسى. وسيزدان أول و ثاني أيام عيد الفطر المبارك بعرض الألعاب النارية الذي يرسم لوحة بديعة في الأفق، فضلاً عن عرض الليزر اليومي الذي سينير سماء الوجهة بأضوائه البراقة. كما سيستمتع الضيوف بعرض ((دايناصور مانيا)) الحي وهو الأول من نوعه على مستوى المنطقة، والذي سيتم تنظيمه يومياً طوال فترة عيد الفطر المبارك في تمام الساعة 8:00 مساءً.

أما الذواقة سيكون لديهم موعدٍ مع بوفيه عيد الفطر المبارك في مطعم الماشوه بمنطقة ريفرلاند دبي، مع الأطباق العربية الأصيلة التي تتضمن المقبلات الباردة والساخنة والحلويات فيما سيستمتع الضيوف خلال تناولهم وجبتهم الشهية، بعروض العزف على العود ورقصات التنورة البديعة.

وسيرحب ((موشنجيت دبي))، الذي يعد أكبر متنزه ترفيهي مستوحى من هوليوود في الشرق الأوسط، بضيوفه للاستمتاع بالعرض الهوليوودي الجديد ((هوليوود دريمز)) في أول أيام العيد، وفرصة استكشاف 29 من ألعاب الركوب الحماسية والوجهات الفريدة من نوعها، والتجارب الترفيهية المستوحاة من أشهر أفلام هوليوود، بما فيها ذا هنجر غايمز وكونغ فو باندا، والاستمتاع بخيارات المأكولات المتنوعة في أشهر المطاعم التي تحمل طابع الأفلام والشخصيات الشهيرة.

حديقة وايلد وادي المائية

سيستمتع ضيوف حديقة ((وايلد وادي)) المائية خلال عيد الفطر المبارك، بتجارب حصرية منعشة مناسبة لجميع الأعمار خلال الفترة الممتدة من 9 حتى 14 أبريل. وستتاح للضيوف أوقات حافلة بالمرح والمتعة والمناظر الخلابة والإطلالات البديعة على برج العرب خلال فترة عيد الفطر المبارك، ليحظوا فيها بتجارب تشمل حفلات الدي جي الحية بجانب مسبح الأمواج.

((ذا جرين بلانيت دبي))

كما سترحب ((ذا جرين بلانيت دبي))، الغابة الاستوائية المطيرة الداخلية الوحيدة في منطقة الشرق الأوسط، بضيوفها من جميع الأعمار خلال فترة عيد الفطر المبارك، لاستكشاف أسرار القبة البيولوجية البديعة التي تحتضن أكثر من 3000 من الحيوانات والنباتات المختلفة من جميع أنحاء العالم، فيما سيحظى الصغار بتشكيلة من الأنشطة المجانية التي تشمل الرسم على الوجوه وتجديل الشعر وفنون الكاريكاتير ولقاء شخصيات ذا جرين بلانيت البرية طوال اليوم، فضلاً عن حضور ((حكايات الطبيعة)) والتي تقدم معلومات تعريفية عن الطبيعة للضيوف في متنزه الطبيعة إضافة إلى مشاهدة عرض العاصفة الرعدية داخل القبة البيولوجية.

((روكسي سينما))

ستوفر ((روكسي سينما)) بدبي لضيوفها خلال عيد الفطر المبارك تجارب سينمائية مميزة، حيث ستعرض خلال هذه الفترة 10 أفلام جديدة، من بينها الأفلام النطقة باللغة الإنجليزية ((ذا فيرست أومن The First Omen)) و((جودزيلا ضد كونغ Godzilla vs Kong)) وفيلم ((ذا بريكلاير The Bricklayer)) و((سكويلار Squealer)) و((كونغ فو باندا Kong Fu Panda))، فضلاً عن الأفلام الناطقة بالعربية، مثل فيلم ((عالماشي)) و((لحظات لذيذة))، والفيلم الهندية التي تشمل ((بيد ميان تشوت ميان Bade Miyan Chote Miyan)) والفيلم الناطق بالمالايالامية ((أفيشام Aavesham)).