رانيا يوسف: «بقينا اتنين» عرض في رمضان «بالصدفة»

لفتت الفنانة رانيا يوسف انتباه الجمهور خلال الموسم الرمضاني الحالي، حيث عرض لها مسلسل ((بقينا اتنين)) وأجلت لها 3 أعمال أخرى كان من المفترض أن تنافس في السباق الدرامي الرمضاني.

وحول تفاصيل مشاركتها في مسلسل ((بقينا اتنين))، الذي تم عرضه خلال الشهر والأعمال التي تم تأجيلها؛ أكدت رانيا يوسف إنه لم يكن بحسبانها على الإطلاق تأجيل الأعمال الثلاثة التي تعاقدت عليها وصورت مشاهد عدّة منها، مشيرة إلى أن مسلسل ((بقينا اتنين))، تم عرضه في رمضان عن طريق ((الصدفة البحتة)). وأكدت أن ظروف وفاة الفنان الراحل طارق عبد العزيز كانت هي السبب في تأجيل مسلسل ((بقينا اتنين)) ليأتي بعدها قرار عرضه خلال شهر رمضان الحالي.

وحول مناقشة المسلسل لقضية شائكة، مثل كيفية تعامل الأزواج مع بعضهم البعض عقب الانفصال، أوضحت أنها مرت بهذه التجربة بعد انفصالها الأول ولم يكن هناك أي وفاق بينها وبين طليقها في ذلك الحين ومرورها بهذه التجربة هو ما شجعها على الموافقة على العمل، كما أن العمل به كوميديا وهو ما يميزه عن أي عمل آخر.

وأشارت إلى أن هناك شبهاً كبيراً بينها وبين الشخصية التي تجسدها في العمل، في عدة جوانب منها أنها مستقلة مادياً بالإضافة إلى العديد من المواقف التي مرت بها بالفعل والتي تتشابه مع شخصية البطلة وهو ما يوضح مصداقية الكاتبة فيما قامت بتقديمه.

وعن رأيها في الأعمال التي تقدم بطولات جماعية، أكدت يوسف أنها تفضل البطولة الجماعية على الفردية، لأنها تعطي للعمل نجاحاً أكبر وانتشاراً أقوى بين الجمهور، ولكنها لا تمانع بالتأكيد في تقديمها للبطولة المطلقة ولها أعمال عدة في هذا الإطار ولكن العمل وسط مجموعة من الفنانين هو المحبب لها.