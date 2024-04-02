الألعاب الشعبية «الرمضانية».. ذاكرة المكان النابضة بمفرداته وثقافته

تمتلك جنان ناصر، عضو نادي ذخر في دبي، رصيداً حافلاً من الذكريات الرمضانية، لا سيما المرتبطة بعالم الألعاب الشعبية التي تربطها بها علاقة وجدانية فريدة.

وأكدت، خلال لقائها مع ((البيان))، أن التراث الإماراتي يحفل بالكثير من الألعاب الشعبية الخاصة بالشهر الكريم، التي تعتبر نتاجاً للتكوين الثقافي والحضاري، وانعكاساً للبيئة الطبيعية والجو الاجتماعي السائد في حقبة من الحقب، مثل لعبة ((الخاتم)) بين لاعبين أو لاعبتين، ولعبة ((الصوير)) وهي من الألعاب الجماعية، ولعبة ((المدافع))، و((المريحانة)) أو ((الأرجوحة))، وتعتبر من الألعاب المشهورة في المنطقة، وتعتمد على تثبيت الحبل في جذع شجرة، وربط الطرف الآخر من الحبل على شجرة تجاورها على مستوى مرتفع عن الأرض، ويجلس في منتصف الحبل المثني الطفل أو الفتاة، ومن ثم يبدأ الأطفال من خلفه بالدفع إلى الأمام للتأرجح لفترة محدودة ثم يفسح المجال لمشاركة آخرين، وقد يصاحب العملية أهازيج جماعية من الأطفال، وترديد كلمات غنائية دارج استخدامها من الماضي.

عربانة الحديد

وذكرت جنان ناصر أن هناك العديد من الألعاب الشعبية الأخرى اشتهرت في الشهر الفضيل، مثل لعبة ((عربانة الحديد))، وهي واحدة من الألعاب المفضلة لدى أطفال ((الفريج)) أو الحي وفيها يدفع الطفل عجلة دراجة هوائية مثبتة بقضيب حديدي إلى الأمام وهو يجري، ويصنع الطفل هذه اللعبة بنفسه من أدوات بسيطة.

وثمة لعبة أخرى تعتمد على المبارزة بالعصي يطلق عليها الضرب بالعصي، توحي لمن يلعبها بأنه في ساحة مبارزة ولها الأثر القوي في تعليم الأطفال القوة والجلد.

حماية الأرض

وأوضحت جنان أن الصبية اعتادوا قديماً ممارسة لعبة ((عسكر وحرامية))، التي تعلمهم معنى الرجولة وتحمل المسؤولية، كما تحمل في طياتها رسائل غير مباشرة للأطفال، مفادها أهمية حماية الأرض والوطن، فضلاً عن أنها ترتكز على المشاركة الجماعية.

وأشارت إلى لعبة ((التيلة)) وهي الكرة الزجاجية الصغيرة والتي تسمى في بعض البلدان مثل مصر، ((البلية))، وهي تعتمد على صنع حفر صغيرة تفصل بينها مسافة تقدر بنحو متر، ويمكن مشاركة عدد من الأطفال فيها. وتقول جنان: ((للفتيات أيضاً نصيب من الألعاب الشعبية الخاصة بهن مثل ((المحاماة)) و((العرائس)) و((اللقفة))، وكلها تعتمد على تجمع أكبر عدد من الفتيات في مكان واحد للعب معاً وتستمر لوقت طويل نسبياً، هذا إلى جانب بعض الألعاب الأخرى التي دأب عليها أطفال الزمن الجميل مثل ((خوصة بوصة)) و((الخراريف)) و((الغميضة)) وغيرها الكثير.

لياقة

ولفتت جنان ناصر إلى لعبة ((الجحيف))، حيث تقوم الفتيات برسم مربعات على الأرض، وتشارك فيها 4 بنات. وأكدت أن هذه اللعبة تكسب الفتيات لياقة بدنية عالية كونها تعتمد على القفز على ساق واحدة، كما تدربهن على قوة التركيز حيث تشترط اللعبة التنقل بين المربعات دون أن تلمس أي من الخطوط المكونة لها. وأفادت جنان ناصر بأن الذاكرة الشعبية في الإمارات تذخر بالكثير من الألعاب المرتبطة بالبيئة، فسكان الساحل على سبيل المثال يلعبون لعبة ((سباق السفن))، حيث يتنافسون في صنع أجمل سفينة، وفي المقابل هناك ألعاب محددة تلتصق بالبيئة البدوية أو الجبلية.