مسرحية «حياة باي» في «الاتحاد أرينا» 15 نوفمبر

تستضيف ((الاتحاد أرينا)) في جزيرة ياس بأبوظبي مسرحية ((حياة باي)) من 15 حتى 17 نوفمبر المقبل.

وحققت مسرحية ((حياة باي)) من إنتاج سيمون فريند إنترتينمنت، شهرة واسعة عند عرضها في مسارح ويست إند المرموقة. وتتعاون برواكتيف إنترتينمنت مع دائرة الثقافة والسياحة - أبوظبي، ومجموعة ميرال، الرائدة في تطوير الوجهات والتجارب الغامرة في أبوظبي، لاستكمال هذا النجاح في دولة الإمارات وتقديم العرض المسرحي العالمي الأول الذي تستضيفه أبوظبي.

وتستند المسرحية إلى الرواية الشهيرة التي بيع منها أكثر من 15 مليون نسخة على مستوى العالم، حيث تروي قصة ملهمة عن الصبر والأمل تلامس مختلف الأجيال و((ترتقي بعروض مسرح برودواي))، حسبما أشار برنامج ذا توداي شو. وسبق أن تم تحويل الرواية إلى فيلم حصد أربع جوائز أوسكار. وتدور أحداث القصة حول شاب في السادسة عشرة من عمره يُدعى باي، تغرق سفينته في المحيط الهادي ويجد نفسه على قارب نجاة بصحبة ضبع وحمار وحشي وقرد ونمر بنغالي.

ويروي العرض أحداث القصة بالاعتماد على مؤثرات بصرية مذهلة وعرائس ودمى وتقنيات مسرحية عالمية المستوى، لينقل الجمهور إلى عالم من الدهشة والخيال. وحظي العرض بإشادة عالمية كبيرة، حيث وصفته منصة تايم أوت بأنه ((أفضل عرض مسرحي على الإطلاق))، ووصفته صحيفة الجارديان بأنه ((رحلة مذهلة لا ينبغي تفويتها)).