30 ألفاً زاروا مكتبة محمد بن راشد في الشهر الوطني للقراءة

في إطار استراتيجيتها لدعم رؤية وتطلعات القيادة نحو تعزيز المعرفة والحراك الثقافي، نظمت مكتبة محمد بن راشد، على مدار الشهر الوطني للقراءة، سلسلة من الفعاليات والمبادرات، لتعزيز وتشجيع القراءة بين أفراد المجتمع، أسهمت في استقطاب نحو 30 ألف زائر، بالإضافة إلى توزيع 3000 كتاب على الأيتام، فيما بلغ إجمالي الكتب المقروءة أكثر من 5000 كتاب في مختلف المكتبات الفرعية المتخصصة.

فعاليات مستدامة

وحرصت مكتبة محمد بن راشد، خلال الشهر الوطني للقراءة، على تنظيم العديد من الفعاليات الثرية وإطلاق المبادرات والبرامج التي تستهدف جميع الفئات العمرية، بهدف تشجيع روح المتعة والتشويق حول القراءة، بما يدعم رؤيتها لخلق بيئة محفزة للقراءة وتبادل الآراء والمعارف.

فمع إطلاق ((أجندة دبي الاجتماعية 33)) استضافت جلسة نقاشية بعنوان ((لعلاقات أطول عمراً)) بإشراف سعد الرفاعي، والتي سلطت الضوء على دور الأسرة في بناء مجتمع متماسك، كما نظمت بالشراكة مع مؤسسة سلطان بن علي العويس الثقافية ملتقى ((التكنولوجيا وثقافة الغد)) بمشاركة خبراء وباحثين لمناقشة تأثير التكنولوجيا على الثقافة والتراث الثقافي.

جلسات

وفي إطار رؤيتها لدعم الأجيال الجديدة، عملت المكتبة على تخصيص فعاليات وجلسات تدعم أعمالهم الفكرية وتلبي تطلعاتهم، ومن بينها أمسية قرائية للكتّاب الإماراتيين الشباب لعرض إصداراتهم وأعمالهم الأدبية. كما احتفت بـ((يوم الطفل الإماراتي)) تحت شعار ((حق الحماية)) عبر فعاليات مميزة بمشاركة مجموعة من الكتَّاب الإماراتيين الأطفال، إلى جانب تنظيمها برنامجاً ثرياً لتوعية جميع فئات المجتمع بحقوق الطفل بما يدعم نموهم في بيئة صحية وآمنة.

ونظّمت المكتبة، العديد من الجلسات الحوارية والشعرية من بينها: مناقشة كتاب ((رسائل من القرآن)) لعزة سليمان، ورواية ((سلام من باطن الأرض)) بالتعاون مع نادي كتّاب، بالإضافة إلى جلسة المرموم التي وثقت تدشين محمية المرموم الصحراوية، إلى جانب قراءات في نصوص أدب الرحلات. واحتفت المكتبة باليوم العالمي للشعر، من خلال إضاءات على حياة الشاعر محمود درويش، ومسيرته الأدبية المليئة بالإنجازات.

مشاركات عالمية

وشاركت مكتبة محمد بن راشد، خلال شهر مارس، في فعاليات المهرجان الدولي للمكتبات والتكنولوجيا في تركيا، والذي نُظّم تحت شعار ((مفتاح المستقبل الرقمي: المكتبات الذكية القائمة على الذكاء الاصطناعي))، خلال شهر مارس، إلى جانب نخبة من الخبراء والمبتكرين والمختصين في مجال المكتبات العامة من حول العالم.

وهدفت المشاركة إلى تعزيز التعاون الأكاديمي والعملي مع المكتبات ومراكز المعلومات ودور المحفوظات على المستوى العالمي، وتبادل المعلومات التقنية وربطها بمجال علم المكتبات بشكل وثيق، والتواصل المباشر مع المؤسسات ذات الصلة بالمكتبات العامة لبحث سبل تعزيز التعاون المشترك

واستعرضت المكتبة، أحدث تقنياتها وابتكاراتها، من خلال مقطع فيديو، تضمن أحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والواقع الافتراضي المدمجة في منظومتها التكنولوجية المتطورة، وأبرز الخدمات الذكية المتاحة بين أروقتها في خطوة نوعية نحو تعزيز تجربة القرّاء وسهولة الوصول إلى المحتوى المعرفي بشكل غير مسبوق.

وخلال هذه المشاركة، حظي فريق مكتبة محمد بن راشد، بجولة معرفية في إسطنبول للتعرف على المكتبات العامة والتاريخية العريقة بالمدينة، والتي شملت زيارة لمكتبة ((رامي))، أكبر مكتبة عامة في إسطنبول، حيث اطلع الفريق على مقتنياتها الغنية من الكتب والمخطوطات النادرة، بالإضافة إلى مكتبة متحف أحمد حمدي تانبينار ((متحف وأرشيف للأدب))، ومكتبة ((السلطان أحمد الثالث)) في قصر طوب قابي، ومكتبة ((بايزيد الوطنية)).

((عالم يقرأ))

وبمناسبة ((يوم زايد للعمل الإنساني))، وضمن مبادرة ((عالم يقرأ))، أهدت مكتبة محمد بن راشد بالتعاون مع هيئة تنمية المجتمع، ومؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، وقرية العائلة للأيتام في دبي، نحو 3000 كتاب لعدد من الأيتام والشباب؛ وذلك انطلاقاً من رسالتها وإيمانها بأهمية المساهمة في برامج المسؤولية المجتمعية، وبما يدعم تعزيز الشغف بالمعرفة وحب القراءة لدى الجميع.