«الراوي».. وجبة معرفية رصينة على شاشة «تلفزيون دبي»

تفاصيل كثيرة يسردها المستشار والمؤرخ جمال بن حويرب، خلال حلقات الموسم الـ14 من برنامج ((الراوي))، الذي يشكل وجبة ثقافية ومعرفية رصينة في قالب تلفزيوني مشوق، حيث يمتاز البرنامج الذي يعرضه تلفزيون دبي التابع لـ((دبي للإعلام)) بقدرته على حفظ التاريخ والتراث والبحث في سيرة أعلام وشخصيات بارزة كان لها بصمة لامعة في مسيرة تطور الإمارات والمنطقة.

شخصيات

وفي موسمه الـ14 يطل ((الراوي)) وفي جعبته الكثير من الحلقات التي تسلط الضوء على سير مجموعة من الشخصيات، ومن بينها: معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، حيث يتناول تاريخ شرطة دبي، ومعالي جمعة الماجد، رئيس مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث بدبي، والشيخ بطي بن سهيل آل مكتوم، حاكم دبي خلال الفترة (1906 - 1912)، رحمة الله عليه، والراحل الشيخ سالم بن حم العامري، رفيق درب المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، وكذلك إمام وخطيب الحرم المكي الراحل فضيلة الشيخ محمد بن سبيل، إضافة إلى الشاعر والأديب الكويتي الراحل عبدالعزيز البابطين، وأمير الجوف وعسير وجازان الراحل تركي بن أحمد السديري، كما يضيء البرنامج على تاريخ مركز دبي التجاري العالمي، ومدينة العين التاريخية، ومنطقة كاظمة في الكويت، وكلية فيكتوريا (مدرسة الملوك)، وغيرها الكثير.

أهمية

وفي هذا الإطار، أشار المستشار والمؤرخ جمال بن حويرب إلى أهمية ((الراوي)) ودوره في التعريف بثراء الذاكرة العربية. وقال: ((تحول برنامج ((الراوي)) إلى همزة وصل بين الأجيال بفضل ما يقدمه من سير المفكرين والمثقفين والمؤرخين والشخصيات العامة التي أسهمت في تشجيع العلم والمعرفة وتنمية بلدانها ثقافياً واقتصادياً واجتماعياً، إضافة إلى استعراض تاريخ المدن والمؤسسات والأحداث المهمة التي تشكل جزءاً مهماً من ذاكرتنا وتاريخنا المحلي والعربي، ونقدمها معززة بلقاءات وشهادات ووثائق لضمان المصداقية، ولأجل ذلك نضطر في كل موسم للسفر إلى العديد من البلدان بحثاً عن المعلومة الصحيحة)).

موسوعة

وأكد بن حويرب أن البرنامج تحول إلى موسوعة تاريخية تلفزيونية مهمة، منوهاً إلى حرصه على تعريف الأجيال القادمة على تاريخهم الحديث، وكيف تأسست دولهم، وكذلك سير الرجال والنساء الذين تركوا أثراً إيجابياً في المجتمعات، ما يجعله موسوعة تاريخية مهمة.

يذكر أن حلقات الموسم الـ14 من برنامج ((الراوي)) صورت بين الإمارات والمملكة العربية السعودية والكويت وجمهورية مصر العربية، وهو من إعداد المستشار والمؤرخ جمال بن حويرب، ومن إخراج نشأت دعجة، ويعرض يومياً على شاشة تلفزيون دبي في تمام الساعة السادسة مساءً بتوقيت الإمارات.