فعاليات مدينة إكسبو دبي.. مغامرات وحكايات وتجارب فريدة

تقدم مدينة إكسبو دبي فعاليات منوعة لجميع أفراد العائلة في الإجازة الفصلية لطلبة المدارس وعطلة عيد الفطر وتوفر فرصة للاستمتاع بالأجواء العائلية والاستفادة من العروض المغرية.

إذ تستمر فعاليات حيّ رمضان حتى 14 أبريل الجاري مع عروض ساحة الوصل الآسرة والألعاب المميزة مع ((ماجيك بلانيت)) في ساحة العيد والمغامرة مع ((مونستر انفليتبل))، أكبر لعبة مطاطية منفوخة في العالم، وهي حلبة حافلة بالمرح والترفيه للكبار والصغار.

كما يقدم جناح المرأة طوال فترة الإجازة الفصلية أنشطة تجمع المعرفة والمرح للأطفال من عمر 5 إلى 12 سنة، حيث يزخر كل يوم بورش عملية وتجارب غنية، من الفنون والحرف اليدوية والمغامرات الخارجية.

وتستمر الوجهات المميزة في مدينة إكسبو دبي باستقبال الزوار لعيش تجارب غنية وممتعة في جناحي تيرا وألف وجناح المرأة وأجنحة قصص أمم وحديقة الثريا.

ويستعد مسجد مدينة إكسبو لاستقبال الزوار لأداء صلاة العيد صباح أول أيام عيد الفطر السعيد، وتقدم مطاعم مدينة إكسبو دبي وجبات مجانية للصغار من عمر 12 عاماً فما دون، مقابل كل وجبة يتم شراؤها للكبار، وذلك في 12 وجهة من وجهات تناول الطعام في كل أنحاء المدينة.