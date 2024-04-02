النصر يعبر عجمان بثنائية تاعرابت وميديروس ويبلغ نصف نهائي كأس رئيس الدولة

بلغ النصر نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة، بعدما نجح في عبور عجمان بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة، التي جمتعهما ،مساء اليوم، لحساب دور الـ8 على استاد نادي الشارقة.



جاءت المباراة مثيرة في شوطها الأول، حيث تمكن عجمان من مفاجأة النصر بهدف مبكر في الدقيقة 12 حمل توقيع البرازيلي رافائيل جويماريس (دودو) رغم أن العميد كان الطرف الأفضل في البداية وتفوق في السيطرة على مجريات المباراة إلا أن اعتماد "البرتقالي" على الهجمات المرتدة منحته الأسبقية،

وبحث النصر عن التعادل وكثف محاولاته بواسطة المغربي عادل تاعرابت والسنغالي موسى نداي والمهاجم الإيطالي العائد من الإصابة مانولو غابياديني إلا أنه لم يتمكن من ذلك بسبب الكثافة الدفاعية التي لعب بها عجمان.

في الشوط الثاني، نزل النصر بثقله إلى الهجوم، وحصل على ركلة جزاء فشل تاعرابت في تسجيلها بعد أن تألق حارس المرمى علي محمد الذي تألق في التصدي لها،

لكن اللاعب المغربي نجح في تعويضها سريعا بتسجيل هدف التعادل من تسديدة رائعة في الدقيقة 53 ثم أضاف البرتغالي يوري ميديروس الهدف الثاني في الدقيقة 56، ما دفع عجمان لتغيير طريقة لعبه من الدفاع إلى الهجوم وهدد مرمى النصر بقيادة مهاجمه المغربي وليد أزارو لكنه لم يتمكن من إدراك التعادل، ليخطف النصر بطاقة الـتأهل ويضرب موعدا في نصف النهائي مع الفائز في المباراة التي تجمع الشارقة وشباب الأهلي، غدا (الأربعاء)، على استاد آل مكتوم بنادي النصر.

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