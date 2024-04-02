الوصل يضرب الجزيرة بالثلاثة ويتأهل لنصف نهائي كأس رئيس الدولة



تأهل الوصل إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة ليواجه الفائز من لقاء العين واتحاد كلباء، وذلك

بعد فوزه

المستحق على الجزيرة

بنتيجة كبيرة

3-0

مساء اليوم على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن ربع نهائي المسابقة،

سجل أهداف الامبراطور كل من فابيو ليما، في الدقيقة 7،

وكايو كانيدو، في الدقيقة 68، وسيونغهيون جونغ، في الدقيقة 71، وشهدت المباراة

حالة طرد للاعب الجزيرة زايد العامري في الدقيقة 75.

دوافع

دخل الفريقان إلى أرضية ملعب المباراة وسط حضور جماهيري متوسط

وكلا

منهما يتطلع

لخطف بطاقة التأهل على نصف نهائي المسابقة الأغلى وهو ما يفسر البداية السريعة من الجانبين إذ توالت المحاولات من كليهما لكن دون خطورة

تذكر على المرميين خلال الدقائق الخمس الأولى مع أفضلية نسبية للوصل، والذي أضاع له نيكولاس خيمينيز فرصة مثالية وهو في مواجهة المرمى بتسديدة مرت إلى جوار القائم.

الوصل يتقدم

بحلول الدقيقة السابعة ترجم الوصل أفضليته بهدف سجله اللاعب ليما مستفيدا من خطأ مزدوج بين

الدفاع والحارس، وبعد ذلك واصل فهود زعبيل، ضغطهم الهجومي على فخر أبوظبي، وكادوا أن يخطفوا هدفا ثانيا بعد دقيقة واحدة

ولكن المدافع محمد العطاس لحق بالكرة التي سددها خيمينيز بطريقة خادعة وأبعدها بصعوبة في اللحظة الأخيرة.

محاولات



بعد تأخره

بهدف

تعددت محاولات الجزيرة لإدراك التعادل وصنع أكثر من فرصة

دون أن تترجم في الشباك

قبل أن يعود الوصل مرة أخرى للسيطرة على مجريات اللعب وليهدد المرمى الجزراوي

مهدرا فرصا عدة لينتهي الشوط

الأول بتقدم الأخير بهدف دون رد.

الشوط الثاني

اندفع لاعبو الجزيرة للهجوم في شوط اللعب الثاني بغية تسجيل هدف التعادل، بينما تراجع

الوصل إلى حد ما

واعتمد على الهجمات المرتدة، وكادت كرة عرضية اصطدمت بخلفان مبارك، أن تغالط حارس الوصل خالد السناني الذي ابعدها بأطراف أصابعه قبل أن يبعدها الدفاع لتبقي النتيجة على ما هي عليه بتقدم الوصل بهدف نظيف وذلك بعد مرور ساعة من

زمن المباراة.

الهدف الثاني والثالث

استمرت أفضلية الجزيرة الذي تابع ضغطه على الوصل ليتألق الحارس خالد السناني في ابعاد الخطير من مرماه في أكثر من محاولة جزراوية، وعلى عكس مجريات اللعب استفاد الوصل من ركلة حرة وصلت إلى رأس البديل كايو كانيدو، الذي وضعها في المرمى وسط زحمة من المدافعين معززا تقدم فريقه بالهدف الثاني، وبعدها بدقيقة واحدة

فقط أضاف الكوري الجنوبي سيوينغهيون جونغ الهدف الثالث للإمبراطور.

متاعب الجزيرة

تضاعفت متاعب الجزيرة الذي فقد لاعبه زايد الزعابي، في الدقيقة 75

بعد أن اشهر له الحكم

البطاقة الحمراء وطرده من الملعب لتدخله العنيف ضد علي صالح، ليكمل فخر أبوظبي المباراة بعشرة لاعبين.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز