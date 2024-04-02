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فابيو دي ليما ينافس أفضل لاعبي غربي آسيا

4/2/2024 7:19:05 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فابيو دي ليما لاعب المنتخب الوطني ونادي الوصل، ضمن قائمة أهم اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم أو منتخباتهم الوطنية في المسابقات الكروية المحلية في غربي آسيا مارس الماضي.

وأوضح الاتحاد، أن فابيو دي ليما، واصل عروضه المتميزة في الآونة الأخيرة، حينما سجل هدفين مع ((الأبيض)) في مرمى المنتخب اليمني ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، كما سجل اللاعب هدفين للوصل في مرمى بني ياس وخورفكان ضمن الجولتين 16 و17 من دوري أدنوك للمحترفين، وأسهم أيضاً في صناعة العديد من الأهداف لزملائه في الفريق. وتتضمن القائمة أيضاً كلاً من القطري أكرم عفيف، والأردني موسى التعمري، والعراقي أيمن حسين، وألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال السعودي، والكويتي بدر المطوع، والفلسطيني عدي الدباغ.

وأشار الاتحاد الآسيوي إلى فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غربي آسيا عن ذلك الشهر، بناء على العديد من المعايير، وأهمها دور اللاعب في التأثير في نتائج فريقه بتسجيل وصناعة الأهداف وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، إضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية أو القارية.

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