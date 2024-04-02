فابيو دي ليما ينافس أفضل لاعبي غربي آسيا

(MENAFN
- Al-Bayan)
اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، فابيو دي ليما لاعب المنتخب الوطني ونادي الوصل، ضمن قائمة أهم اللاعبين الذين برزوا مع فرقهم أو منتخباتهم الوطنية في المسابقات الكروية المحلية في غربي آسيا مارس الماضي.
وأوضح الاتحاد، أن فابيو دي ليما، واصل عروضه المتميزة في الآونة الأخيرة، حينما سجل هدفين مع ((الأبيض)) في مرمى المنتخب اليمني ضمن التصفيات الآسيوية المشتركة المؤهلة إلى نهائيات كأس العالم 2026، وكأس آسيا 2027، كما سجل اللاعب هدفين للوصل في مرمى بني ياس وخورفكان ضمن الجولتين 16 و17 من دوري أدنوك للمحترفين، وأسهم أيضاً في صناعة العديد من الأهداف لزملائه في الفريق. وتتضمن القائمة أيضاً كلاً من القطري أكرم عفيف، والأردني موسى التعمري، والعراقي أيمن حسين، وألكسندر ميتروفيتش لاعب الهلال السعودي، والكويتي بدر المطوع، والفلسطيني عدي الدباغ.
وأشار الاتحاد الآسيوي إلى فتح باب التصويت أمام الجماهير لاختيار أفضل لاعب في منطقة غربي آسيا عن ذلك الشهر، بناء على العديد من المعايير، وأهمها دور اللاعب في التأثير في نتائج فريقه بتسجيل وصناعة الأهداف وترتيب الفريق على صعيد المنافسة، إضافة إلى أهمية المباريات التي خاضها، ودوره مع منتخب بلاده في المباريات الدولية أو القارية.
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