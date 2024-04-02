الوصل والنصر إلى نصف نهائي كأس رئيس الدولة

تأهل فريقا الوصل والنصر إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم وذلك بعد فوز الوصل المستحق على الجزيرة بثلاثية نظيفة، مساء أمس، على ملعب استاد هزاع بن زايد، ضمن ربع نهائي المسابقة، سجل أهداف ((الإمبراطور)) كل من فابيو ليما، في الدقيقة 7، وكايو كانيدو، في الدقيقة 68، وسيونغهيون جونغ، في الدقيقة 71، وشهدت المباراة حالة طرد للاعب الجزيرة زايد العامري في الدقيقة 75.

في حين، بلغ النصر الدور ذاته، بعدما نجح في عبور عجمان بهدفين مقابل هدف واحد في المباراة التي جمعتهما، مساء أمس، لحساب دور الـ8 على استاد الشارقة، أحرز للنصر، المغربي عادل تاعرابت في الدقيقة 53 والبرتغالي يوري ميديروس في الدقيقة 56، وأحرز هدف عجمان البرازيلي رافائيل جويماريس في الدقيقة 12 وبهذه النتيجة يواجه الوصل الفائز من لقاء العين واتحاد كلباء، في حين، يلتقي النصر الفائز من مباراة الشارقة وشباب الأهلي.

على جانب آخر، تقام اليوم مباراتان في الدور ربع النهائي لكأس صاحب السمو رئيس الدولة لكرة القدم، في الأولى يواجه الشارقة منافسه شباب الأهلي على ملعب استاد آل مكتوم بنادي النصر في التاسعة والنصف مساء، في قمة خاصة، وصفت بـ((النهائي المبكر))، كونها تجمع بين أكثر ناديين يملكان ألقاباً من البطولة برصيد 10 ألقاب لكل منهما، وبفارق 3 ألقاب عن العين في المركز الثاني، ومواجهة الفريقين مبكراً تعني فقدان أحدهما لفرصة تعزيز رصيده في البطولة التي تقام بنظام خروج المغلوب من مباراة واحدة.

وفي المباراة الثانية، يأمل العين تجاوز عقبة اتحاد كلباء والتأهل إلى نصف نهائي كأس صاحب السمو رئيس الدولة للمرة الثامنة، ويدرك لاعبوه أن المهمة لن تكون سهلة في مواجهة كلباء المتطور والطموح، والذي سبق والتقاه 3 مرات خلال هذا الموسم، منها مباراتان بكأس مصرف أبوظبي الإسلامي، حيث وقف نداً قوياً للعين وخسر في النهاية بركلات الترجيح، كما نجح في الخروج بالتعادل بدوري أدنوك للمحترفين.

وفي السياق ذاته، أعلن اتحاد الكرة، عن حكمي لقائي اليوم الأربعاء، في ختام الدور ربع النهائي من كأس صاحب السمو رئيس الدولة، حيث تم تكليف الحكم أحمد سالم بإدارة مباراة الشارقة وشباب الأهلي، ويعاونه كل من: ياسر سبيل المرشدي حكم مساعد أول، ومحمد المازمي حكم مساعد ثانٍ، وبدر بوجمهور حكم رابع، ونواف الزيودي حكم فيديو، ومسعود حسن مساعد حكم فيديو، وتم تكليف الحكم عمر آل علي بإدارة مباراة اتحاد كلباء والعين، وساعده كل من: سعيد المرزوقي حكم مساعد أول، عامر القادري حكم مساعد ثانٍ، وخالد ناجم حكم رابع، ومحمد الهرمودي حكم فيديو، وطلال راشد حكم فيديو مساعد.

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