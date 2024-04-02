دبا بطلاً لمسابقة دوري الشباب تحت 21 عاماً

تُوج فريق نادي دبا لكرة القدم بطلاً لمسابقة دوري الشباب تحت 21 عاماً للموسم الرياضي 2023 - 2024، بعد فوزه على فريق رأس الخيمة بستة أهداف نظيفة، في المباراة التي جرت مساء أول من أمس في ملعبه ضمن مباريات الجولة الـ18 والأخيرة للمسابقة، ورفع رصيده إلى 48 نقطة، ليحصد درع المسابقة عن جدارة واستحقاق.

سجل أهداف اللقاء، موسى كوني ((هدفان))، وزايد إبراهيم، وأحمد نبيل، وخالد عبدالله، وراشد نبيل. وفي مراسم التتويج، سلم فهد إسماعيل الحوسني عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة، نائب رئيس لجنة المسابقات، الجهاز الفني والإداري ولاعبي فريق دبا الميداليات الذهبية ودرع بطولة الدوري، بحضور أحمد سعيد الظنحاني رئيس مجلس إدارة النادي وشركة دبا لكرة القدم.

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