5 ألقاب لـ«مربط دبي» في «الرباطية لجمال الخيل» بمسقط

حقق مربط دبي للخيول العربية في النسخة الثانية من بطولة الرباطية لجمال الخيل العربية، التي تأتي ضمن جولة الجياد العربية ((GCAT))، واختتمت منافساتها أول من أمس في العاصمة العُمانية مسقط،، 5 ألقاب، موزعة بين لقب ذهبي و3 ألقاب فضية ولقب برونزي، وذلك في منافسات حماسية تبارت فيها 97 خيلاً مثلت مرابط ذات مستويات عالية من 7 دول، وأبرزها المرابط الخليجية، وفي مقدمتها مرابط الإمارات وقطر والسعودية، إضافة إلى البلد المنظم سلطنة عُمان.

وتقدمت إنجاز مربط دبي بالميدالية الذهبية المهرة الثمينة بعمر سنة ((دي نفايس)) والتي أحرزت اللقب الذهبي، وهي من الفحل العالمي منتج الجودة العالية دي سراج ومن الفرس دي دانات، وانتزع الفضية الأولى ومركز الوصافة، المهر بعمر سنة ((دي بركان)) وهو من أيقونة الإنتاج العالمي الفحل ((إف إيه إل رشيم)) والفرس العالمية ((دي عجايب))، ونال مربط دبي الفضية الثانية في بطولة المهرات مع المهرة المتميزة ((دي نجلاء)) وهي من الفحل العالمي دي سراج والفرس الولود إيلي فلامينكا، بينما تمكن المهر الواعد ((دي شخر))، وهو من الفحل البطل ((دي شخاط)) والفرس البطلة ((دي شامخة))، من رفع موقعه من لقب برونزي في كتارا إلى لقب فضي ووصيف في بطولة الأمهار اليافعة.

واستطاعت المهرة الجديدة ((دي روى)) وهي من فحل الإنتاج المعاصر الأغزر عالمياً، بطل بطولة دبي المنصرمة، ومن الفرس ((دي رويانة))، أن تحجز لنفسها مكاناً بين المهرات البطلة بعمر سنة والتي تصدرتها دي نفايس، وذلك بإحرازها اللقب البرونزي.

سعادة

أعرب المهندس محمد التوحيدي المشرف العام المدير العام لمربط دبي للخيول العربية عن سعادته بما حققته خيول المربط في البطولة، مشيراً إلى أن المجال لا يزال مفتوحاً أمامها لتعبر عن إمكاناتها الجمالية المنافسة بقوة، وذلك كونها من الإنتاج الناشئ الذي أكد جدارته الذهبية في مشاركاته الأولى.

وقال التوحيدي: ((بطولة الرباطية لجمال الخيل العربية أكدت مكانتها بين البطولات التي تتقاسم تنظيمها الدول الخليجية، واستطاعت أن تشكل نافذة تنافسية خليجية مضيئة، ومحطة لتقييم الإنتاج الخليجي المؤهل إلى خوض غمار البطولات الدولية المقبلة)).

نجاح

أكد عبدالعزيز المرزوقي المدير التنفيذي لمربط دبي، أن البطولة حققت لمربط دبي موضعاً في المركز الأول بين منافسيه من المرابط الخليجية التي حرصت على المشاركة بأفضل إنتاجها، ونحن سعداء بهذا الإنجاز بين أشقائنا، وسعداء بمستوى الإنتاج الخليجي وبمستوى التنظيم الخليجي، ونبارك لأشقائنا في السلطنة ترسيخ نجاح هذه البطولة الفتية، ونبارك لإخوتنا المربين نجاحهم في التطوير المستمر للإنتاج الخليجي.

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