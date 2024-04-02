فارس جمعة: حتى لو تركت «العنابي» لن أعتزل نهاية الموسم

أكد فارس جمعة مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوحدة، عدم نيته الاعتزال بنهاية الموسم، حتى لو لم يستمر مع ((العنابي)) في الموسم المقبل بعد دخوله فترة الأشهر الستة الأخيرة من عقده، وعدم وجود مفاوضات أو مفاتحة من جانب إدارة النادي حتى اللحظة. واستبعد فارس جمعة ((35 عاماً)) انتهاء مسيرته بنهاية الموسم الحالي، ورغبته في الاستمرار في ملاعب كرة القدم، وذلك على الرغم من ابتعاده عن المشاركة أساسياً مع العنابي أغلب فترات الموسم.

وقال فارس جمعة لـ ((البيان)): لا أنوي الاعتزال في نهاية هذا الموسم، وسأكمل مشواري في الملاعب بإذن الله، دخلت فترة الأشهر الستة الأخيرة في عقدي مع الوحدة، وأنتظر ما سيحدث)).

وأضاف في رده على ما إذا كان ابتعاده عن المشاركة بصفة أساسية قد يدفعه لاتخاذ قرار الاعتزال: ((لا أفكر في هذا الأمر الآن، أريد الاستمرار وعدم ترك الكرة حالياً، أقول إن فارس جمعة راجع، وأحاول العودة لمستواي وتقديم أداء قوي في الفترة القادمة، وأنتظر الفرصة المناسبة)).

وعن سبب غيابه لفترة طويلة عن الفريق، أوضح: ((تعرضت لإصابة بتمزق شديد في العضلة الخلفية، الحمد لله على كل شيء، لأن الإصابة قضاء وقدر، ولكني أصبحت جاهزاً منذ فترة ومتواجداً مع الفريق وأتدرب بشكل جيد وبقوة مع زملائي اللاعبين)).

وتابع: ((المشاركة من عدمها في التشكيلة الأساسية هي اختيارات فنية من جانب المدير الفني وأنا أحترمها بكل تأكيد، وتحت أمر الجهاز الفني في أي وقت، ولكن من جانبي أنا جاهز وأحاول العودة لتقديم أفضل مستوى)). وانضم فارس جمعة إلى صفوف الوحدة في يناير عام 2020 قادماً من الجزيرة بعقد لمدة موسمين، قبل أن تجدد له إدارة العنابي لمدة موسم خلال العامين الأخيرين، إذ جددت إدارة النادي عقد اللاعب في 2023، ولمدة موسم، حيث ينتهي بنهاية الموسم الحالي. وعاد المدافع الدولي السابق للمشاركة في أجزاء من المباريات، إذ شارك في دقائق معدودة في مباراة الجزيرة في الجولة 15 من دوري أدنوك للمحترفين، ثم في مواجهة الوصل في نصف نهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي التي حسمها الوحدة برباعية، ولكن مشاركاته جاءت في مباراتين فقط كبديل في الدوري هذا الموسم بإجمالي 15 دقيقة.

وكشف فارس جمعة أنه لا توجد مفاوضات للتجديد من جانب إدارة نادي الوحدة، وقال: ((إذا لم يفاتحني الوحدة أو رغب في استمراري في الموسم المقبل، بالتأكيد سأبحث عن ناد آخر للانضمام له لأني أريد استكمال مشواري مع كرة القدم)).

وأكد فارس جمعة أن المباريات الأخيرة شهدت تطوراً كبيراً في مستوى الفريق، بعد تحقيق الفوز في أربع مباريات على التوالي، والتأهل لنهائي كأس مصرف أبوظبي الإسلامي، مشيراً ((أهم شيء عودة الروح القتالية للفريق والتي كانت سبباً في تحسن النتائج مؤخراً، إضافة إلى دور ووقفة الجمهور بجانب الفريق واللاعبين، وأتمنى أن نقدم أداء أفضل في المتبقي من الموسم)).

وعن مواجهة العين في نهائي البطولة، شدد على صعوبة وقوة المباراة كونها كلاسيكو بين الفريقين، مضيفاً: ((أعتقد أن نهائي الوحدة والعين في كأس مصرف أبوظبي الإسلامي سيكون ممتعاً، نجحنا في التأهل بعد عبور محطة الوصل الصعبة، أتمنى الفوز بالكأس مع العنابي)).

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