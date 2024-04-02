9 نجوم إماراتيين يزيّنون النادي المئوي للهدافين العرب

زيّن 9 نجوم إماراتيين، النادي المئوي للهدافين العرب، الذي يضم اللاعبين الذين نجحوا في تسجيل 100 هدف فما فوق، مع فرقهم في مختلف الدوريات الممتازة أو المحترفة المحلية أو الأجنبية، خلال الفترة من أكتوبر 1920 حتى مارس 2024.

وضمت قائمة النجوم الإماراتيين الـ 9 في النادي المئوي للهدافين العرب، علي مبخوت ((217)) هدفاً، وفهد خميس ((175))، وعدنان الطلياني ((133))، ومحمد عمر ((132)) وعبدالعزيز محمد ((128))، وأحمد عبدالله ((122))، ويوسف عتيق ((119))، وفيصل خليل ((114))، وإسماعيل مطر ((101))، وهو أحدث نجم إماراتي ينضم إلى النادي بتسجيله الهدف رقم 101 في مباراة فريقه الوحدة أمام شباب الأهلي ضمن الجولة 17 من دوري أدنوك للمحترفين في الإمارات.

3 معايير

وتخضع ((حسبة)) دخول أي لاعب إلى النادي المئوي للهدافين العرب لـ 3 معايير محددة، الأول، تاريخ تأسيس اتحاد كرة القدم في بلد اللاعب الأصلي، والثاني، أن يكون الدوري الذي ينشط فيه اللاعب المعني، مصنفاً أعلى درجة، ممتاز أو محترفين، سواء في بلد اللاعب نفسه أو خارجه، والثالث، أن تكون عملية احتساب عدد الأهداف بدءاً من اكتساب اللاعب المعني لجنسية بلده الأصلي.

50 عاماً

منصور عبدالله، نائب رئيس لجنة الإحصاء والتوثيق في اتحاد الإمارات لكرة القدم، وصف انضمام 9 لاعبين إماراتيين إلى النادي المئوي للهدافين العرب، بالمحصلة المميزة في ظل اتساع رقعة المنافسة مع عدد كبير من اللاعبين العرب المنتشرين في الدوريات العربية المحلية أو الأجنبية، ولعدم لعب لاعبين إماراتيين كثر في الدوريات الأجنبية، ولكون دوري الإمارات لم يمضِ على تنظيمه أكثر من 50 عاماً، مقارنة مع دوريات عربية وأجنبية أقدم بكثير، وينشط فيها الكثير من النجوم العرب.

قوة الدوري

وأضاف: دخول النادي المئوي للهدافين العرب، ليس بالمهمة السهلة أبداً، كونها تشمل الدوريات العربية، إضافة إلى لعب عدد كبير من لاعبينا العرب في دوريات أجنبية، ما يعني قوة المنافسة على الدخول إلى عضوية النادي، وهذا ما يجعل حصول 9 لاعبين إماراتيين على عضوية النادي، أمراً مهماً، ودليلاً على قوة الدوري الإماراتي، وتعدد النجوم الذين بمقدورهم المنافسة وبقوة على اكتساب العضوية في النادي.

1920

وعن السبب في اختيار أكتوبر من العام 1920، زمناً لاحتساب الأهداف للدخول إلى النادي، قال: تحديد أكتوبر من العام 1920، محطة انطلاق لاحتساب أهداف اللاعبين العرب للدخول في النادي المئوي، تعود إلى أن اللاعب المصري توفيق عبدالله، هو أول لاعب عربي سجل هدفاً في الدوري الإنجليزي مع فريقه ديربي كاونتي في مباراته أمام مانشستر سيتي في 9 أكتوبر 1920، لذلك تم اعتماد ذلك التاريخ، كبداية لعملية احتساب أهداف اللاعبين العرب في مختلف الدوريات المحلية والأجنبية للانضمام إلى النادي المئوي للهدافين العرب.

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