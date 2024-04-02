سهيل المطوع: 30 نقطة تكفي لبقاء الصقور في «المحترفين»

أكد سهيل المطوع، حارس مرمى فريق الإمارات الملقب بـ((الصقور))، أن فريقه يمتلك فرصة كبيرة للبقاء بدوري المحترفين والنجاة من شبح الهبوط الذي يطارده، موضحاً أن الحديث عن الهبوط لا يزال مبكراً، لأن الجولات المتبقية، حسب قوله، يمكن أن تغيّر الكثير في جدول ترتيب المنافسة.

وقال المطوع، لـ((البيان)): تبقت لنا 10 مباريات في الدوري منها مباراة البطائح المؤجلة، أي أن هناك 30 نقطة ما زالت في الملعب وإذا حالفنا التوفيق يمكن أن نكسب أكبر عدد من النقاط وأن نتقدم إلى مراكز الآمان التي تضمن لنا البقاء، خصوصاً أن فارق النقاط بيننا وعدد من الفرق ليس كبيراً، بانتصارين أو ثلاثة قد نحسن مركزنا وبعدها نؤمن البقاء، كل شيء ممكن في كرة القدم، فقط علينا أن نؤمن بقدراتنا وأن نثق في إمكانية تحقيق الانتصارات وحصد النقاط.

وأشار المطوع إلى أن مستوى ((الصقور)) تحسن كثيراً في الجولات السابقة، مبيناً أن المدرب والتر زينغا قام بعمل كبير، وأضاف: نجحنا في تحقيق الفوز على خورفكان بعد أداء جيد، وكنا الأقرب للفوز على بني ياس في الجولة الماضية لكن الحظ لم يحالفنا، أهدرنا العديد من الفرص التي لم نحسن استغلالها، المهم أننا نؤدي وقياساً بالتطور الذي نمضي عليه يمكن أن نستفيد من أخطائنا وأن نحقق النتائج التي ترضي جماهيرنا في المباريات المقبلة.

وعن سبب تأخر ترتيب ((الصقور))، الذي يحتل المركز الثالث عشر برصيد 8 نقاط، قال: التغيير في الأجهزة الفنية كان له تأثيره، لأن كل مدرب له فلسفته وطريقته وأسلوبه الخاص، مشيراً إلى أن ذلك أدى إلى عدم الاستقرار في عناصر التشكيل والتأثير على أداء الفريق نتيجة المدارس التدريبية المختلفة، وأضاف: حالياً هناك استقرار واهتمام كبير من المدرب زينغا، وأيضاً من مجلس الإدارة الذي يجتهد في توفير كل الاحتياجات ويعمل باستمرار على دعم اللاعبين وبإذن الله يحالفنا التوفيق لنكون على قدر التحدي الذي ينتظرنا.

أسماء متميزة

ونفى سهيل المطوع أن يكون الفريق عانى من ضعف مردود زملائه اللاعبين، مؤكداً أن فريقه يضم أفضل الأسماء خاصة على مستوى الأجانب، ذاكراً أنهم بقيادة إنييستا من الأسماء الكبيرة التي تمتلك الخبرة وتتمتع بالموهبة العالية، وأضاف: أيضاً على مستوى المواطنين هناك أسماء مميزة، الفريق بشكل عام يضم توليفة جيدة بدليل المستوى الذي قدمناه في المباريات السابقة.

وأثنى حارس الصقور على الأسطورة إندريس إنييستا، وقال إنه قائد حقيقي ولاعب متميز داخل وخارج الملعب، وقال: الجميع يعرف من هو إنييستا ومن ناحية أدائه فإن الجمهور يشاهد مردوده في الملعب، وهناك أشياء لا يعرفها الكثيرون مثل قيادته للفريق في غرفة الملابس، وروحه القتالية العالية وتشجيعه لزملائه، لا يتعامل كنجم كبير في عالم كرة القدم بالعكس يجتهد ويبذل كل طاقته في الملعب، صراحة استفدنا وتعلمنا منه الكثير، ووجوده معنا يمنحنا الأمل بإمكانية الفوز في أي مباراة.

المركز الثاني

وحول المستوى الذي قدمه مع ((الصقور))، الذي انضم إليه معاراً من الوصل حتى نهاية الموسم، قال المطوع: راض عن مستواي لأن هناك الكثير من الإشادات التي تصلني، وحالياً في المركز الثاني بقائمة أكثر حراس الدوري تصدياً للكرات بعد فهد الظنحاني حارس مرمى بني ياس، صراحة استفدت كثيراً من تجربتي الحالية وأتمنى أن أقدم كل ما عندي لفريق الإمارات الذي منحنى الثقة، وأن أكون أحد العناصر المؤثرة التي تسهم في استمراريته بدوري المحترفين.

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