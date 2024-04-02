دورة ند الشبا تسجل مشاركة قياسية في النسخة الـ 11

قدم مجلس دبي الرياضي الشكر والتقدير إلى الهيئات والمؤسسات والشركات الوطنية الراعية للنسخة الحادية عشرة من دورة ند الشبا الرياضية، التي تم تنظيمها تحت رعاية سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، خلال الفترة من 11 إلى 31 مارس الماضي. وسجلت النسخة الحادية عشرة التي اختتمت منافساتها الأحد الماضي رقماً قياسياً في عدد المشاركين الذين بلغ عددهم 7149 لاعباً ولاعبة من الهواة والمحترفين من مختلف الأعمار والجنسيات في 9 ألعاب رياضية.

شكر

وتقدم سعيد حارب، أمين عام مجلس دبي الرياضي رئيس اللجنة العليا المنظمة للدورة، بالشكر والتقدير إلى الجهات الراعية التي كان دورها مهماً في إنجاح النسخة 11، وقال: حرصنا على تقديم الشكر والتقدير إلى الجهات الراعية والشريكة في دعم نجاح تنظيم الدورة الأكبر من نوعها التي انطلقت بتوجيهات ودعم سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وكان التقدير حاضراً في قلب الحدث وضمن المشهد الختامي للدورة وأمام جماهيرها، حيث كرّم سمو الشيخ منصور بن محمد بن راشد آل مكتوم، رئيس مجلس دبي الرياضي، الشركاء والرعاة من الهيئات والمؤسسات والشركات الحكومية وقدّم لهم درع الدورة، وهم: داماك العقارية، وموانئ دبي العالمية، والطاير للسيارات، وهيئة الطرق والمواصلات، وسوق دبي الحرة، وشرطة دبي، ومؤسسة دبي لخدمات الإسعاف، ومؤسسة دبي للإعلام، ودبي الصحية، وأوقاف دبي، ومجمع تداوي الطبي، و((ماي دبي))، وبوكاري سويت، وذلك إيماناً من مجلس دبي الرياضي بأهمية التعاون مع الشركاء لإنجاح تنظيم الدورة وتحقيق أهدافها الكبيرة على المستويين الرياضي والمجتمعي.

ريادة

وأضاف سعيد حارب: أكدت الدورة مرة أخرى مكانتها وريادتها من خلال مشاركة 7149 رياضياً ورياضية من مختلف الجنسيات من الهواة والمحترفين الذين تنافسوا في 9 رياضات هي: الكرة الطائرة، البادل، الجوجيتسو، المبارزة، كرة السلة بالكراسي المتحركة، سباق الجري، سباق الدراجات الهوائية، شد الحبل، وتحدي الموانع، وكان من بينهم رياضيون من النخبة العالمية والمصنفين في مراكز متقدمة على مستوى العالم، وهذا العدد هو الأكبر في تاريخ الدورة، مما يؤكد حرص الرياضيين على المشاركة فيها والنجاح التنظيمي لها وكذلك الدور الإيجابي الكبير للشركاء والرعاة في نجاح الحدث.

جهود

وأوضح سعيد حارب: بلغ مجموع جوائزها أكثر من 3 ملايين و600 ألف درهم، وشهد تنظيمها جهوداً كبيرة سواء داخل مجمّع ند الشبا الرياضي أو في المنطقة المحيطة به في مدينة محمد بن راشد، وكذلك في نادي دبي لأصحاب الهمم ومضمار ميدان، وساهم تعاون الشركاء والرعاة من الدوائر والمؤسسات في نجاح جهود اللجنة العليا المنظمة لإخراج الحدث بالشكل الأمثل وتقديم الإضافة المنتظرة للقطاع الرياضي من خلال تطوير رياضيينا وزجهم في منافسات ترفع من مستوياتهم الفنية وتمنحهم الخبرات الإضافية، وأيضاً على الجانب المجتمعي من خلال نشر ثقافة ممارسة الرياضة وزيادة الوعي بأهمية الرياضة والنشاط البدني على صحة وحيوية وسعادة أفراد المجتمع وتزويدهم بالطاقة الإيجابية.

وختم سعيد حارب: لقد حرصنا أيضاً على دعم الفرق المشاركة من خلال تكريم رعاة فرق الكرة الطائرة وتقديم درع الدورة لهم، وذلك تقديراً لمساهمتهم في دعم الفرق المشاركة والتي رفعت من مستوى الفرق الثمانية بالتعاقد مع فرق قوية ولاعبين عالميين مميزين.

مشاركة

يذكر أن دورة ند الشبا الرياضية شهدت مشاركة أكثر من 51 ألف رياضي ورياضية من الهواة والمحترفين من داخل وخارج الدولة شاركوا في 88 بطولة لمختلف الرياضات على مدار 11 نسخة من الدورة التي ولدت كبيرة وحققت تطوراً وزيادة كبيرة في أعداد المشاركين عاماً بعد عام، حيث شارك في النسخة الأولى من الدورة التي أقيمت عام 2013 أكثر من 1500 مشارك، وفي النسخة الثانية شارك أكثر من 3000 مشارك، وفي الثالثة 4000، وفي الرابعة 5000، وفي السادسة 6000، والسابعة 7000، وأقيمت الدورة الثامنة في وقت الجائحة، حيث تم تحديد العدد الذي بلغ 2500 مشارك، وشارك في التاسعة أكثر من 6000، وفي العاشرة 5000، وفي الدورة الحادية عشرة شارك 7149 رياضياً ورياضية من مختلف الجنسيات والأعمار والمستويات الفنية.

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