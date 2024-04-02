Wednesday, 03 April 2024 03:01 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


أمسية رمضانية تجمع أسرة «دبي البحري»

4/2/2024 7:19:04 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

اجتمعت أسرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية في أمسية رمضانية احتفالاً بأيام الشهر الفضيل، في ساحة المجلس بفندق أبراج الإمارات، ضمن المبادرات المجتمعية وتعزيز قيم العمل وروح الفريق الواحد.

وحرص مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية برئاسة أحمد سعيد بن مسحار والأعضاء سيف جمعة السويدي نائب رئيس مجلس الإدارة، وخالد خميس بن دسمال، وخالد علي البلوشي، ومحمد عبدالله حارب المدير التنفيذي، على حضور الأمسية رفقة مديري الإدارات ومشرفي الأقسام والموظفين وأعضاء اللجان المعاونة في النادي ونجوم فريق فيكتوري.

وقضى الجميع وقتاً طيباً في أجواء إيمانية حملت معاني التسامح والتعاضد والإخاء، حيث وجه رئيس وأعضاء مجلس إدارة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية، الشكر للحضور ولفريق العمل على جهودهم الكبيرة والمقدرة طوال الموسم الحالي 2023-2024 والذي شارف على الوصول إلى محطة الختام.

تقاليد

وأكد محمد عبدالله حارب الفلاحي، عضو مجلس إدارة النادي المدير التنفيذي، أن الأمسية الرمضانية لأسرة نادي دبي الدولي للرياضات البحرية باتت محطة في الأجندة الموسمية مع حلول أيام الشهر الفضيل، حيث تهدف إلى تعزيز قيم ديننا الحنيف وموروث وطننا الحبيب من عادات وتقاليد خلال الليالي المباركة.

تابعوا البيان الرياضي عبر غوغل نيوز

MENAFN02042024000110011019ID1108051513

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث