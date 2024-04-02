استهداف إيران

تراهن إسرائيل – بحماقة – أنها تستطيع أن توسّع نطاق المواجهة على ((الساحات العربية)) الموالية لطهران، دون توقع أي رد فعل إيراني عسكري مباشر.

آخر العمليات العسكرية التي قامت إسرائيل بها كانت منذ 48 ساعة في دمشق، استهدفت فيها مسؤولاً إيرانياً كبيراً في قيادة فيلق القدس.

المثير، والداعي إلى التأمل في هذه العملية، أنها تمت في المربع الدبلوماسي للقنصلية الإيرانية؛ أي أنها من الناحية القانونية قامت بعملية على ما يمكن اعتباره ((أرض إيرانية)).

تأتي هذه العملية ضمن نطاق 30 عملية قامت بها إسرائيل في سوريا منذ بداية العام الحالي.

وكالعادة احتجت إيران على العملية وصرحت أنها سوف ترد على إسرائيل رداً قاسياً لكنها سوف ((تختار الزمان والمكان المناسبين)).

وبحثت إيران عقد جلسة مفتوحة مساء أمس ((الثلاثاء)) في مجلس الأمن الدولي ليبحث هذه العملية.

رسالة إسرائيل في هذه العملية ثلاثية فهي رسالة إلى إيران تحذرها فيها من القيام بأي دعم لـ((حزب الله)) اللبناني من خلال خط إمداد ((مطار المزة)) العسكري إلى منطقة البقاع اللبناني.

الرسالة الثانية لـ((حزب الله)) اللبناني التي تؤكد فيها إسرائيل أنها قادرة على قطع أي دعم عسكري له.

الرسالة الثالثة هي لموسكو التي تتحكم – عادة – في كل عمليات الطيران الحربي فوق سوريا وبالذات فوق دمشق ومفاد هذه الرسالة أن تل أبيب لن تسمح ((بغض البصر)) الروسي عن أي شحنات تسليح إيرانية جديدة.

باختصار تل أبيب تقول للجميع إنها تخترق أي قواعد اشتباك سابقة، وإنها وحدها دون سواها – من الآن فصاعداً – هي التي تحدد هذه القواعد.

العملية تمت في منطقة ((المزة)) وهي منطقة مهمة للغاية في غرب العاصمة دمشق.

تبلغ مساحة دمشق 105 كم مربع، وتبلغ مساحة منطقة ((المزة)) 7700 هكتار مربع وتضم 100 ألف نسمة من السكان المؤثرين سياسياً ومالياً.

تضم منطقة ((المزة)) مربعاً أمنياً لبعض البعثات الدبلوماسية، وإسكاناً خاصاً لبعض كبار الشخصيات والضيوف، ويتم التعامل مع هذه المنطقة على أنها من المناطق الأكثر أمناً في دمشق حيث تضم مطار المزة العسكري وسجن المزة وميدان الأمويين ومجموعة من الوكالات والمكاتب المالية والتجارية.

بالطبع نفت واشنطن أي علم مسبق لها بالعملية الإسرائيلية ونقلت إلى السفارة السويسرية في طهران التي تمثل مصالحها في إيران التأكيد بأنها لم تكن تعلم بالعملية.

وباغتيال المسؤول الإيراني العميد زاهدي وقبله نائبه رضا موسوي، فهي بذلك تكون تجاوزت كل الخطوط الحمر المتفاهم عليها بين طهران وواشنطن، لأنها بذلك تكون مصرة على تدمير غرفة العمليات اللوجستية الإيرانية في المنطقة.