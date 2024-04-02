انتخابات في اتجاه حركة التاريخ

أَعلنت هيئة الانتخابات في السنغال عن فوز مرشّح المعارضة بسيرو ديوماي فاي في انتخابات الرئاسة بحصوله على 54,28 بالمائة من الأصوات في الجولة الأولى.

فيما عادت نسبة 35,79 في المائة منها لمرشح الائتلاف الحاكم أمادو با، وكان من المفترض أن تجري الانتخابات على جولتين، ولكنّ حصول الفائز على أكثر من 50 في المئة يلغي الحاجة إلى جولة ثانية، ولا يزال يتعين أن تصادق أعلى هيئة دستورية على فوزه وهو ما قد يحدث في غضون أيام قليلة.

وأجريت الانتخابات في مناخ هادئ، بعد 3 سنوات من الاضطرابات السياسية غير المسبوقة، والتي أثارت احتجاجات عنيفة مناهضة للحكومة، خصوصاً بعدما عمد الرئيس السنغالي إلى الإعلان عن تأجيل هذه الانتخابات، وعززت الاحتجاجات بشكل واضح حظوظ المعارضة في الفوز.

وقدم فاي نفسه بوصفه ((خياراً للقطيعة)) مع النظام، وصرّح في أعقاب الإدلاء بصوته أنّ ((الشعب يختار بين الوصل والقطع))، وحث المتنافسين على تقبل الفائز، وقد هنّأ مرشح المعسكر الحاكم أمادو با الفائز في الانتخابات، واعتبر أنّ ((الديمقراطية في السنغال هي المنتصرة)).

وتؤكّد نتائج هذه الانتخابات حقيقتين اثنتين، فمن جهة، بدا أنّ التوجّه العام في إفريقيا وفي العالم عموماً، هو اكتساح التيّارات ((الشعبوية)) و((السيادية الوطنية)) السلطة في عدد كبير من الدول، ومن ناحية ثانية يتّضح بما لا يدع مجالاً للشكّ أنّ عديد الدول الأفريقية مصرّة على فكّ ارتباطها مع المستعمر السابق، ولعلّ أبرز القوى الاستعمارية السابقة الذي ما انفكّت تخسر مواقعها في إفريقيا تحديداً هي فرنسا.

ومعلوم أنّ السنغال ارتبطت منذ استقلالها بفرنسا التي حافظت على مصالحها مع مختلف الحكومات التي تداولت على الحكم في هذا البلد الإفريقي.

ويعتبر الفائز في الانتخابات بسيرو ديوماي فاي من مؤسّسي تيار سياسي يؤمن باستقلالية القرار الوطني والإفريقي، وهو من أشدّ المعارضين للنخب التقليدية التي سيطرت على المشهد السياسي منذ استقلال السنغال عن فرنسا، ومن المطالبين بـ((القطيعة)) مع التبعية للمستعمر السابق، وكذلك، من الجادّين في المطالبة بإيقاف العمل بعملة الفرنك غرب إفريقي.

وهذا الخطاب السياسي للرئيس السنغالي المنتخب يلقى رواجاً كبيراً في صفوف المواطنين وخصوصاً الشباب منهم.

واعتبرت صحيفة ((لوموند)) الفرنسية في مقال لها نشر الثلاثاء قبل الماضي ((أنّ هذا الخطاب يتجاوز صداه حدود السنغال)) ليشمل دولاً أخرى مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر. واعتبر المقال أنّ ((المنطقة وصلت إلى نهاية مرحلة أرساها جيل رؤساء ما بعد الحقبة الاستعمارية))، وهي تغييرات تقدّر الصحيفة الفرنسية أنّها مرشّحة للتوسّع.

الصحافة الفرنسية تحدثت عن ((تسونامي)) هزّ السنغال والحال كما يذهب إلى ذلك عديد المراقبين، أنّ التسونامي موجود بالفعل، ولكنّه ((زلزل مصالح فرنسا في عدد من دول المنطقة ومناطق أخرى)).

فرنسا خسرت مواقع في منطقة غرب إفريقيا والساحل الإفريقي، وبدأت بخسارة حلفاء تاريخيين في شمال إفريقيا كالمغرب.

وخسرت مواقعها في منطقة الشرق الأوسط جرّاء مواقفها المساندة بالمطلق لإسرائيل وتخلّيها التدريجي عن خطّها الدبلوماسي التقليدي المتوازن الذي مكّنها على مدى الأحقاب من تمتين علاقتها بدول المنطقة ومن القيام بأدوار هامّة.

وتقدّر المعارضات في هذا البلد أنّ فرنسا تحت حكم الرئيس ايمانويل ماكرون خرجت عن ثوابت دبلوماسيتها التي أرسى دعائمها الزعيم الراحل شارل ديغول.

ولهذا السبب، خسرت دورها في المنطقة وخسرت ثقة دولها، ولا يبدو أنّها مدركة لخطورة هذا المنحى على مصالحها الاستراتيجية.

فرنسا خسرت إذاً مناطق نفوذها التقليدية في إفريقيا وفي غيرها من مناطق العالم، لأنّها لم تتمكّن من ملاءمة مصالحها مع مصالح الشعوب والمجتمعات الأخرى ولم تساعد هذه الدول والمجتمعات على تحقيق تنمية تضمن كرامة البشر واكتفت بربط العلاقات النفعية مع نخب سياسية أصبحت مع الوقت منبوذة في مجتمعاتها.

فرنسا وبحسب كلّ أحزاب المعارضة فيها بصدد خسارة مواقعها في أوروبا نتيجة مواقف من الحرب الروسية الأوكرانية كانت متردّدة حيناً وموغلة في الشدّة أحياناً أخرى.

مواقف ظاهرها البحث عن سلام ممكن وباطنها تعبئة لحروب قادمة، حتّى إنّ بعضهم تحدّث عن عملية هروب إلى الأمام ((لا تخدم بالضرورة مصالح فرنسا الاستراتيجية)).

إنّ العلاقات بين الدول تشهد إعادة تأسيس محورها الأساسي العودة القوية للهويات الوطنية والرفض التامّ لمخلّفات الاستعمار والمستعمِر وهو ما لا يبدو أنّ أغلب القوى التقليدية التاريخية مستوعبة له.