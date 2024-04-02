علم النفس الإداري: كيف كشف شخصياتنا؟

استفادت بيئات العمل من اختبارات الشخصية التي صار في مقدورها كشف جوانب خافية من شخصية الإنسان.

ومن أبرز هذه الاختبارات ما يطلق عليه مؤشر مايرز-بريغز MBTI الذي يقيّم كيف يتفاعل الفرد مع العالم من حوله، وكيف يجمع المعلومات، ويتخذ القرارات؟.

وينقسم إلى تصنيفات عدة، منها مدى انطوائيته أو انفتاحه أو أسلوب تفكيره ومدى حدسه واستكشافه وغيرها. وهذا كله يقام على أساس علمي. وقد جرب الاختبار ملايين البشر. وهو يساعد على تطوير فريق العمل وعناصره، وتحسن توجيه الموظف وظيفياً.

وهناك أيضاً اختبار ديسك DISC الذي يقيس السمات الشخصية عبر أربع فئات جوهرية وهي الهيمنة Dominance، والتأثير Influence، والاستقرار Steadiness، والامتثال Compliance لتحلل لنا أنماط سلوك الفرد.

وتستخدم هذه الاختبارات في رفع الوعي الذاتي، وبناء فريق العمل، وتحسين الأداء الجماعي، وإدارة النزاعات، والكشف عن جوانب في شخصيات القياديين أو المديرين وما شابه.

وحتى مواطن قوة الشخصية صار لها اختبار خاص ينقب عن محاسننا. يطلق strengths finder في أحيان كثيرة لتطوير الشخصية وبناء فرق العمل والتخطيط الوظيفي.

معضلتنا ليست في جوانب الضعف، بل في مواطن القوة التي لا يستفيد منها الإنسان. فهناك مدرستان في تطوير القدرات، الأولى: تركز على تقوية جوانب الضعف.

والثانية: ترى أن الاكتفاء بتحسين مواطن القوة في الشخصية أسهل وأسرع تأثيراً؛ لأنها تتسق مع طبيعة النفس البشرية.

مثل من يتحلى بالمقدرة الفطرية على التواصل الفعال، وكسب قلوب الزبائن والناس، أو من يتمتع بالكاريزما لا ينبغي أن يحيد عنها، بل يحسنها ليصل إلى آفاق من التألق في الأداء.

وكلتا المدرستين لهما اعتبارات وجيهة. غير أن مدرسة نقاط القوة تساعد الأفراد على تحقيق أقصى إمكاناتهم في ميادين التنافس المهني والحياتي، على اعتبار أن نقاط القوة موجودة أصلاً ولا تحتاج إلى محاولة استكشاف.

عندما تأمل علماء النفس السمات الرئيسية لدى البشر وجدوا أن هناك خمس سمات رئيسية Big Five تحدد أنماط شخصيته، وهي الانفتاح على التجارب (أي مدى فضوليته، إبداعه، حذره.. إلخ)، والضمير الحي (أي مدى فعاليته، سهولة معشر.إلخ)، والانبساط (أي مدى تحفظه، طاقته، انفعاليته..

إلخ)، والتوافق الاجتماعي (أي إلى أي مدى هو ودود، شغوف.. إلخ)، ومدى الانفعالية (أي حساسيته، قلقه، ثقته.. إلخ).

ويمتاز اختبار الخمسة الكبار الشهير بأنه مفيد في التنبؤ بالأداء الوظيفي والتوافق المهني، ويستخدم في عمليات الاختيار والتوظيف.

ويعد اختبار هوجان Hogan مجموعة من الاختبارات الفرعية التي تقيم الشخصية وأداءها في بيئات العمل.

منها الجوانب الشخصية التي تؤثر على كيفية تعامل الفرد مع زملائه وكيفية إدارته للضغوطات والتحديات اليومية، ومؤشر تقييم السلوكيات التي تظهر تحت وطأة ضغوطات العمل وكل ما من شأنه أن يعرقل مسيرة العمل.

ومؤشر يكشف الدوافع والقيم والتفضيلات الشخصية التي توجه قرارات الفرد وتحفزه على النجاح. باختصار Hogan Assessments هو مجموعة من ثلاثة اختبارات تقيس الشخصية الطبيعية، والمخاطر التي تعترضها تحت تأثير الضغوطات، والمحفزات المهنية.

ما أكثر الاختبارات التي تقيم أو تقيس جوانب من شخصياتنا. غير أنه من الأهمية التأكد من مدى دقة الاختبار وموثوقيته لضمان سلامة النتائج.

ويفترض أن دوافع استخدام هذه الاختبارات غرضها نبيل لتحسين الأداء، وتوجيه الأفراد، وليس تطفيشهم أو إيجاد ذرائع واهية للتخلص منهم! فالهدف هو المحافظة على العدالة في التعامل، والبعد عن التحيز ضد البشر بشتى فئاتهم.

كما أن الاختبارات ليست سوى جزء يسير من عملية شاملة وواسعة نلجأ إليها للوصول إلى قرارات توظيف أو تطوير وجيه، مثل المقابلات، والتقييم السنوي، والإنجازات، والسمعة، والشهادات، والجدارات وغيرها.

كما تجدر مراعاة الجوانب الاجتماعية للنتائج فسلوك المرأة المتحفظ أو الخجول يمكن أن يفسر في مجتمعات محافظة على أنه سلوك صحي، وينم عن تربية، في حين قد تعتبره مجتمعات أخرى بأنه سلوك غير محبذ.

ومن المهم تذكر أن هذه الوُرَيقات (الاختبارات) ليست سوى نقاط انطلاق للتطوير المهني وليست تصنيفاً نهائياً أو حاسماً. فأنا شخصياً أرى أنه من الغبن أن نكتفي بتقييم إنسان وتاريخه أو شخصيته وخفاياها على أرض الواقع بنتائج تقييم اختبار من دون أن نمنحه فرصة التجربة.

ولذلك تعطي معظم قوانين التوظيف حول العالم الفرد نحو مئة يوم للتجربة قبل تثبيته. فما يصفه لنا في ورق السيرة الذاتية عنه وعن سلوكيته أو إنجازاته قد لا يعكسه الواقع. عندئذ يكون للجهات الحق بالتراجع عن تعيينه من دون حاجة لإبداء الأسباب.

الاختبارات تكشف أطياف شخصياتنا. ويمكن القول إن التنوع في سمات الشخصية يثري بيئات العمل بالمهارات، والأفكار، والرؤى المنوعة. وذلك التنوع يعمق ويحسن التعاون والتواصل والتفاعل مما يولد فرصا للابتكار، وحل المشكلات والنظر إلى التحديات من زوايا مختلفة.