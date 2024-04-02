كيف يفهمون الجرأة درامياً؟

أعمال عديدة مميزة عرضتها القنوات التلفزيونية خلال شهر رمضان، بعضها كان قوياً في إمكاناته الإنتاجية وتقنيات الإبهار والحركة، وبعضها كان عظيماً في طريقة كتابته وحواراته، وبعضها في أداء الممثلين المتقن جداً، وبعضها في طبيعة القضايا التي تبنتها تلك الأعمال والتي يمكن أن نصفها بالجريئة، والجرأة هنا موضوع إشكالي لغة ومعنى، خاصة حين نضعها في سياق ما يقدم من أعمال درامية أو حتى روائية!

الإشكال أو الالتباس مصدره ليس في الجذر اللغوي للمصطلح، ولكن في الطريقة التي عالج بها الروائيون والكتاب والمخرجون وشركات الإنتاج معنى الجرأة درامياً وحتى أدبياً، فكل جهة اختارت أن تفهمه وتعيد إنتاجه بطريقتها. وطريقتها هنا يقصد بها ما يوفر لكل منها أعلى نسبة مشاهدة، وبالتالي أعلى نسبة ربح وإن كان ذلك على حساب القيم والضوابط والقيمة الفنية للعمل، وهنا تأتي مرحلة الاختيار الشبيهة بتلك الأسئلة التي كنا نواجهها أيام امتحانات المدرسة فنقع في الحيرة والتردد، وغالباً ما نختار الإجابة الخطأ حينما لا نكون متأكدين من معلوماتنا، أو أن مذاكرتنا كانت كيفما اتفق تماماً كحال البعض من المخرجين والمنتجين الذين يحتاجون لمزيد من (مذاكرة) الواقع قبل التصدي لمشكلاته!

الامتحان الذي يقع فيه صناع الدراما مع إشكالية الجرأة، يجعل معظمهم يختار ما يحقق العائد المادي الأوفر، ثم فيما بعد يدخل في معركة كلامية مع النقاد والجمهور بسبب تلك (الجرأة)، فما هي الجرأة إذن؟ هل الشجاعة أم المجازفة بالدخول في مناطق صعبة، أم هي مس المحظور بشكل مكشوف وصادم وفج أخلاقياً؟ ثم ما الهدف من الجرأة أساساً؟ متى يحتاجها الأدب ومتى يتطلبها العمل الدرامي؟ ومتى تقدمها الدراما بشكل صحيح يخدم القضية والمجتمع وشركة الإنتاج في الوقت نفسه دون ضجيج وهجوم؟

مسلسل (صلة رحم) من الأعمال الجريئة التي قدمت بمنتهى الوعي والهدوء. ومسلسل (بدون سابق إنذار) من أكثر الأعمال المكتوبة بطريقة احترافية ملفتة مع مناقشة عميقة للمشاعر والمساحات الرمادية التي تهدد العلاقات والبيوت التي تبدو في خارجها آمنة، بينما ((زوجة واحدة لا تكفي)) فهو جريء حقاً لكنه في اتجاه معاكس تماماً!!