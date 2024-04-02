كشفوا عن وجوههم

هي مؤامرة برأس واحد، أما الأذرع فهي متعددة، قد تتلاقى وتتشابك في الطريق، وقد تتقاطع الدروب، هذا يذهب شرقاً، وذاك يعبر بحراً، وثالثهما ينطلق جواً، وقد تختلف الألسن، هذا يتحدث بالعربية، وذاك أعجمي والثالث العبرية التي تعلمها بعد أن جاء من بولندا، والرابع يصر على أنه أمريكي لغة ولهجة، ومع كل ذلك الاختلاف في الأسماء والمسميات، وفي الوسائل والسبل، وفي المقاصد والنوايا، يلتقون جميعاً عند خط نهاية واحد!

بعد السابع من أكتوبر بأيام، وعندما استوعبنا ما حدث ويحدث، توقفنا كثيراً عند الدافع الذي جعل الإخوان في غزة يقدمون على تلك الفعلة، فهي منذ بدايتها تدل على عنوانها، ليست أكثر من تصرف صبياني جاهل، خطط لبدايته ولم ينظر في تداعياته، وهنا ننتقل من الجهل إلى الغباء، ومن هجوم مفاجئ إلى سوء تدبير وانهيار منظومة حزبية هشة، لم تصمد ساعة وليس يوماً أو أسبوعاً، وسألنا عن تلك الأسماء التي كانت تعوي ليل نهار بالتصريحات المحملة بالتهديدات، ولم نجد لهم أثراً، والإسرائيلي يعيث فساداً في غزة، وبدأت المناداة من الأذرع الأخرى بفتح حدود مصر لسكان القطاع المشردين تحت أنظار العالم، هنا بدأت تتضح معالم الصورة الباهتة، وبدأت بعض الإجابات تخرج من تحت الأنقاض!

يومها قلنا إنها الفصل الثاني من مؤامرة 2011، عندما وضع ذلك التنظيم الإرهابي في الواجهة، وأصبح مسؤولاً عن تمزيق الدول، تمهيداً لاستكمال المرحلة الأخيرة لابتلاع فلسطين، وترحيل أهلها قسراً إلى أراضٍ جديدة، وأبطلت تلك المؤامرة وهي في المرحلة الأخيرة من التنفيذ، بعد تيقن قيادات أمينة ومخلصة لخطورة ما يخطط له.

وفي هذا الفصل الجديد، وبعد إنذار الرئيس المصري العلني من العبث مع مصر، ها هو خالد مشعل، وبعد ساعات من زيارات الأذرع الإخوانية المشبوهة بحكم التوقيت والهدف، يفتح موضوعاً رفض مرات ومرات من قبل، معتقداً بأن الأردن يمكن أن يكون بؤرة لتنظيمه الخائن ومركزاً للابتزاز وخدمة أعداء الأمة، ومعتمداً على الحثالة الإخوانية التي اختفى رجالها وتصدرت النساء تحركاتها!