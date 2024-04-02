فوائد الصمت ومصارع الكلام

أراد العرب للسكوت أن يكون من ذهب، إذا ما كان الكلام من فضة، وعدّوا الصمت أحد تمظهرات السكوت؛ فكلما زاد الشخص في قوله، انفرطت الأمور وقلت سيطرته عليها، لترتفع احتمالات التفوه بالحماقة، فقلة الكلام تصنع مظاهر القوة، واستدلوا على فاعلية قلة النطق، بأنه حتى توافه الكلام، إذا ما تركت غامضة ومفتوحة كرمز، بدت للآخرين كلاماً أصيلاً ذا معنى؛ فالناس ((آلات تفسير وتوضيح))، دائماً ما يدفعها الفضول للتحليل.

والصمت أجدى لمن كان حكيماً، وقد يُفقد الصمت الآخرين راحتهم، فتتحرك شفاههم امتعاضاً، ليربح الصامت في ذلك بعض أسرارهم، والأقدمون قد حرصوا على أن قول الأقل مما هو ضروري، يضمن السلامة، وإليك الدليل، في سنة 1825، في عهد القيصر نيقولا الأول، انفجرت مظاهرة في روسيا، فرأى المهتمون أن بعض مطالبها يصعب تلبيتها، فعملوا على تفريقها، وجرى اعتقال أحد قادتها ويدعى ((كوندارتي ريلييف))، وحكم عليه بالإعدام. في يوم تنفيذ الإعدام، وقف ريلييف على منصة الإعدام.

وقد التفّت أنشوطة الحبل على عنقه، ولكنه حينما تدلى من الفتحة الخشبية، انقطع الحبل به فألقاه أرضاً. وفي ذلك الزمان، كانت حوادث كهذه تعد إشارات من العناية الإلهية؛ فمن ينجو من الإعدام بهذه الطريقة، يحظى بعفو. وحينما نهض ريلييف على قدميه، مصاباً ببعض الرضوض، ولكنه فرح بأن عنقه قد سلمت، صاح في المحتشدين: ((هل ترون؛ إنهم لا يعرفون حتى كيف يصنعون حبلاً؟)).

توجه رسولٌ في الحال إلى القصر الشتوي حاملاً خبر الإعدام الفاشل، فانزعج القيصر لخيبة الأمل هذه، وأوشك على توقيع العفو، غير أنه سأل الرسول: ((هل قال ريلييف أي شيء بعد هذه المعجزة؟)). رد الرسول: ((لقد قال إنهم لا يعرفون حتى كيف يصنعون حبلاً))، فقال القيصر: ((في هذه الحال، دعونا نثبت العكس))، ومزق مرسوم العفو، وشنق ريلييف في اليوم التالي، وفي هذه المرة كان الحبل متيناً. يبقى الوقت والصمت من نفائس الأشياء.