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«الصحة العالمية»: وفيات متزايدة من حديثي الولادة بقطاع غزة

4/2/2024 7:19:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

يزداد عدد الوفيات في أوساط الأطفال الحديثي الولادة في قطاع غزة، إذ يولد الرضّع بأوزان أقل من الحد الطبيعي، بحسب منظمة الصحة العالمية.

وقالت الناطقة باسم منظمة الصحة العالمية مارغريت هاريس في إيجاز صحافي في جنيف أمس، ((يتم الإبلاغ من مختلف الأطباء، تحديداً في مستشفيات الولادة، عن ازدياد كبير في عدد الأطفال الذين يولدون بوزن منخفض، ولا يعيشون في فترة ما بعد الولادة نظراً إلى أنهم ولدوا صغاراً جداً)).

وأضافت أنه في مجمع كمال عدوان الطبي، مستشفى الأطفال الوحيد في شمال غزة، ((يدخل (المنشأة) يومياً 15 طفلاً على الأقل يعانون سوء التغذية، وتزداد الاحتياجات بشكل حاد أكثر من أي وقت مضى)).

ولا يمكن لمنظمة الصحة العالمية وضع إحصاءات دقيقة عن حالات الوفاة في أوساط الأطفال نتيجة الدمار الذي لحق بالقطاع بفعل الحرب التي تشنها إسرائيل على هذه البقعة الجغرافية الصغيرة، إذ أشارت هاريس إلى أن العديد من الأشخاص لا يتوجّهون حتى إلى المستشفى. وقالت إن المرضى الذين ينامون في المركز هم عادة أطفال يعانون من أمراض ومن سوء التغذية.

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