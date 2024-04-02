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مسؤول أممي: وضع غزة «أكثر من كارثي»

4/2/2024 7:19:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

رأى مدير صندوق الأمم المتحدة للسكان في الأراضي الفلسطينية دومينيك آلن، أن ما يمكن أن يحدث ((مروِّع)) في حال استمرت حرب غزة لوقت أطول، واصفاً الوضع بأنه ((أكثر من كارثي)).

حيث يقضي الناس الذين أصابهم الهزال وعضهم الجوع أيامهم في البحث عن الطعام في حين أن ما يتوفر من الدواء محدود جداً.

وفي مقابلة مع وكالة فرانس برس، قال المسؤول البريطاني المولد، الذي أمضى أسبوعاً في قطاع غزة الشهر الماضي، إنه حتى عندما دخلت مساعدات عبر الحدود، كانت هناك مشاكل كبيرة في توصيلها إلى من هم في أمس الحاجة إليها، وخاصة النساء والفتيات. يقول: لقد زرت غزة عدة مرات قبل هذه الحرب، وما رأيته (هذه المرة) كان مفجعاً حقاً، غزة عبارة عن كتلة من الركام.

ويضيف إن ((الناس الآن على حافة المجاعة)). وعن رفح يقول: ((غادرت وأنا أشعر بالخوف الحقيقي بشأن ما يمكن أن يحدث بعد ذلك))، متسائلاً عما سيحدث لنحو 1.2 مليون شخص في المدينة.

ويوضح: ((لقد غادرتُ غزة مذعوراً مما يمكن أن يحدث لهم لاحقاً، عندما ترى أطفالاً صغاراً وضعافاً يوضعون في حاضنة واحدة معاً لأنه لا يوجد ما يكفي من الحاضنات، اثنان أو ثلاثة في واحدة... هشاشة الحياة ماثلة بوضوح)).

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