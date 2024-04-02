حدد أولويات حكومته وتعهد بتعزيز الاستثمار والإنفاق الاجتماعي

أدى الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، أمس، اليمين الدستورية لولاية رئاسية جديدة، وذلك بمجلس النواب المصري بمقره الجديد في العاصمة الإدارية.

والذي حدد بدوره أولويات حكومته خلال السنوات الست المقبلة، مشدداً على أن ((أمن مصر وسلامة شعبها هو خياري الأول، وسأواصل مسيرة بناء دولة حديثة وديمقراطية)).

وفي كلمة ألقاها عقب أداء اليمين الدستورية، أعرب الرئيس المصري عن تقديره للشعب المصري على تجديد الثقة به رئيساً للجمهورية لفترة رئاسية جديدة؛ وقال: ((أجدد العهد على استكمال مسيرة بناء الوطن وتحقيق تطلعات الأمة المصرية في بناء دولة حديثة ديمقراطية متقدمة في المجالات كافة متسلحين في ذلك بعبق التاريخ الذي لا نظير له بعزيمة أشد رسوخاً من الجبال)).

وحدد السيسي في كلمته عدة أولويات خلال ولايته الرئاسية الجديدة، مشدداً فيها على ((حماية أمن مصر الإقليمي، في محيط إقليمي ودولي مضطرب، ومواصلة العمل على تعزيز العلاقات المتوازنة مع جميع الأطراف، في عالم جديد تتشكل ملامحه، وتقوم فيه مصر بدور لا غنى عنه لترسيخ الاستقرار والأمن والسلام والتنمية)).

أولويات

وتعهد، بـاستكمال الحوار الوطني وتنفيذ توصياته، في مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرها، في إطار تعزيز دعائم المشاركة السياسية والديمقراطية خاصة للشباب.

وبشأن الملف الاقتصادي، أشار السيسي إلى أن إدارته الجديدة ستتبنى استراتيجيات ((تعظم من قدرات وموارد مصر الاقتصادية، وتعزز من صلابة ومرونة الاقتصاد المصري في مواجهة الأزمات مع تحقيق نمو اقتصادي قوي ومستدام ومتوازن، وتعزيز دور القطاع الخاص كشريك أساسي في قيادة التنمية)).

وأشار إلى التركيز على قطاعات الزراعة، والصناعة، والاتصالات، وتكنولوجيا المعلومات، والسياحة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي تدريجياً.

لافتاً إلى أنه سيستهدف أيضاً في ولايته الجديدة زيادة مساحة الرقعة الزراعية والإنتاجية للمساهمة في تحقيق الأمن الغذائي لمصر، وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير الملايين من فرص العمل المستدامة مع إعطاء الأولوية لبرامج التصنيع المحلي لزيادة الصادرات ومتحصلات مصر من النقد الأجنبي.

وأوضح الرئيس المصري في كلمته، إلى أن إدارته تهدف إلى تحويل مصر إلى مركز إقليمي للنقل والطاقة والهيدروجين الأخضر، وكذلك تعظيم الدور الاقتصادي لقناة السويس.

وبشأن دعم شبكات الأمان الاجتماعي، تعهد الرئيس المصري بزيادة نسبة الإنفاق على الحماية الاجتماعية، ومخصصات برنامج الدعم النقدي ((تكافل وكرامة))، وكذلك إنجاز كامل لمراحل مبادرة ((حياة كريمة))، ((بما سيحقق تحسناً هائلاً في مستوى معيشة المواطنين في القرى المستهدفة)).

وأكد السيسي، أنه سيستهدف في ولايته الجديدة، تعظيم الاستفادة من ثروات مصر البشرية من خلال زيادة جودة التعليم، ومواصلة تفعيل البرامج والمبادرات الرامية إلى الارتقاء بالصحة العامة للمواطنين، واستكمال مراحل مشروع التأمين الصحي الشامل.

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