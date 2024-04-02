Wednesday, 03 April 2024 03:00 GMT

     امريكا              اوروبا          عرب          اسيا          افريقيا        سياسة    |     اقتصاد          نفط وطاقة          ترفيه          رياضة    


مقتل طفل وإصابة آخرين بإطلاق نار في مدرسة فنلندية

4/2/2024 7:19:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

فتح قاصر يبلغ من العمر 12 عاماً النار، أمس، في مدرسة ابتدائية خارج العاصمة الفنلندية هلسنكي، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح، وفق ما أعلنت الشرطة، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على المهاجم.

وأعلنت الشرطة الفنلندية، أمس، مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، وإصابة اثنين آخرين، إثر إطلاق النار عليهم في مدرسة ابتدائية بمدينة فانتا، القريبة من العاصمة هلسنكي.

وأوضحت لاحقاً بأن المشتبه به والجرحى جميعهم في الثانية عشرة من العمر. وفي معلومات محدّثة صدرت حوالى الساعة 11.30، قالت الشرطة إن المشتبه به كان يحمل مسدّساً حينها وتم توقيفه في منطقة هلسنكي ((بشكل هادئ)).

وقال أهالي تلاميذ من المدرسة للإعلام المحلي إن إطلاق النار وقع داخل صف دراسي.

وحضّت الشرطة السكان على الابتعاد عن المنطقة والتزام منازلهم. وقالت في بيان ((لا تفتحوا الباب للغرباء)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز

MENAFN02042024000110011019ID1108051501

إخلاء المسؤولية القانونية:
تعمل شركة "شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا للخدمات المالية" على توفير المعلومات "كما هي" دون أي تعهدات أو ضمانات... سواء صريحة أو ضمنية.إذ أن هذا يعد إخلاء لمسؤوليتنا من ممارسات الخصوصية أو المحتوى الخاص بالمواقع المرفقة ضمن شبكتنا بما يشمل الصور ومقاطع الفيديو. لأية استفسارات تتعلق باستخدام وإعادة استخدام مصدر المعلومات هذه يرجى التواصل مع مزود المقال المذكور أعلاه.

Tags

Label

Comments

No comment

Category

Date

النشرة الإخبارية



آخر الأخبار

البحث