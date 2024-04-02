مقتل طفل وإصابة آخرين بإطلاق نار في مدرسة فنلندية

فتح قاصر يبلغ من العمر 12 عاماً النار، أمس، في مدرسة ابتدائية خارج العاصمة الفنلندية هلسنكي، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح، وفق ما أعلنت الشرطة، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على المهاجم.

وأعلنت الشرطة الفنلندية، أمس، مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، وإصابة اثنين آخرين، إثر إطلاق النار عليهم في مدرسة ابتدائية بمدينة فانتا، القريبة من العاصمة هلسنكي.

وأوضحت لاحقاً بأن المشتبه به والجرحى جميعهم في الثانية عشرة من العمر. وفي معلومات محدّثة صدرت حوالى الساعة 11.30، قالت الشرطة إن المشتبه به كان يحمل مسدّساً حينها وتم توقيفه في منطقة هلسنكي ((بشكل هادئ)).

وقال أهالي تلاميذ من المدرسة للإعلام المحلي إن إطلاق النار وقع داخل صف دراسي.

وحضّت الشرطة السكان على الابتعاد عن المنطقة والتزام منازلهم. وقالت في بيان ((لا تفتحوا الباب للغرباء)).

تابعوا أخبار العالم من البيان عبر غوغل نيوز