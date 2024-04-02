مقتل طفل وإصابة آخرين بإطلاق نار في مدرسة فنلندية

(MENAFN
- Al-Bayan)
فتح قاصر يبلغ من العمر 12 عاماً النار، أمس، في مدرسة ابتدائية خارج العاصمة الفنلندية هلسنكي، ما أسفر عن مقتل طفل وإصابة اثنين آخرين بجروح، وفق ما أعلنت الشرطة، مضيفة أنه تم إلقاء القبض على المهاجم.
وأعلنت الشرطة الفنلندية، أمس، مقتل طفل يبلغ من العمر 12 عاماً، وإصابة اثنين آخرين، إثر إطلاق النار عليهم في مدرسة ابتدائية بمدينة فانتا، القريبة من العاصمة هلسنكي.
وأوضحت لاحقاً بأن المشتبه به والجرحى جميعهم في الثانية عشرة من العمر. وفي معلومات محدّثة صدرت حوالى الساعة 11.30، قالت الشرطة إن المشتبه به كان يحمل مسدّساً حينها وتم توقيفه في منطقة هلسنكي ((بشكل هادئ)).
وقال أهالي تلاميذ من المدرسة للإعلام المحلي إن إطلاق النار وقع داخل صف دراسي.
وحضّت الشرطة السكان على الابتعاد عن المنطقة والتزام منازلهم. وقالت في بيان ((لا تفتحوا الباب للغرباء)).
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