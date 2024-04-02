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إسرائيل تتحدث عن «تقدم إيجابي» بمحادثات القاهرة

4/2/2024 7:19:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

حملت محادثات صفقة تبادل الأسرى بين إسرائيل وحركة حماس، بالقاهرة، مؤشرات قد تبدو إيجابية، وفقاً لما كشفته هيئة البث الإسرائيلية التي نقلت عن مسؤول إسرائيلي قوله إن مفاوضات القاهرة تسير ((بشكل إيجابي)).

وأضافت أن المفاوضين المشاركين في المحادثات الرامية للتوصل إلى هدنة في غزة، تمتعوا بموقف ((أكثر مرونة))، لافتة إلى إمكانية إحراز تقدم في الأيام المقبلة، خاصة في ملف عودة السكان إلى شمال غزة. ونقلت الهيئة عن المسؤول قوله إنه ((إذا كانت حماس مهتمة بالتوصل إلى اتفاق، فيمكننا المضي قدماً))، مضيفاً ((لقد قطعنا شوطاً طويلاً هذه المرة أيضاً، وهناك إمكانية لإحراز تقدم في الأيام المقبلة)).

إلى ذلك، أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي أن الوفد المفاوض المكون من جهازي ((الموساد)) و((الشاباك)) والجيش الإسرائيلي عاد أمس، من القاهرة بعد صياغة مقترح جديد للهدنة وتبادل الأسرى. وذكر أنه ((في إطار المحادثات، وبوساطة مفيدة من مصر، صاغ الوسطاء مقترحاً محدثاً لحماس)).

وأضاف أن إسرائيل تتوقع من الوسطاء أن يضغطوا على حماس بقوة أكبر. أتت هذه التطورات في وقت تكثف إسرائيل وحماس المفاوضات التي تتوسط فيها قطر ومصر بغية توقف الحرب ستة أسابيع مقابل إطلاق سراح 40 أسيراً في غزة. وقال مسؤول إسرائيلي إن إسرائيل منفتحة على مناقشة السماح بعودة بعض النازحين فقط.

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