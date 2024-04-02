بيونغيانغ تطلق صاروخاً بالستياً ومناورات أمريكية كورية يابانية قرب حدودها

أطلقت كوريا الشمالية، أمس، صاروخاً بالستياً متوسط المدى باتّجاه بحر اليابان الذي يسمّى أيضاً ((بحر الشرق)).

وقالت هيئة الأركان المشتركة الكورية الجنوبية إنها رصدت إطلاق صاروخ بالستي متوسط المدى على ما يبدو من منطقة العاصمة الكورية الشمالية بيونغيانغ في نحو الساعة السابعة من صباح أمس الثلاثاء بالتوقيت المحلي. وذكرت أن الصاروخ حلق لنحو 600 كيلومتر قبل أن يسقط في البحر بينما قدرت وزارة الدفاع اليابانية أنه قطع 650 كيلومتراً وبلغ أقصى ارتفاع له 100 كيلومتر.

وقال الرئيس الكوري الجنوبي يون سوك يول إن كوريا الشمالية ستحاول إثارة الارتباك في بلاده بينما تستعد لإجراء انتخابات هذا الشهر. وأضاف إن هذا الاستفزاز لن يؤدي إلا إلى توحيد الشعب الكوري الجنوبي.

وقال رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا للصحافيين إنّ كوريا الشمالية ((أطلقت صواريخ بالستية مرّاراً)) هذا العام، مضيفاً إنّ هذه التجارب الصاروخية تشكّل تهديداً للأمن الإقليمي وتؤثر في السلام والاستقرار في المنطقة و((غير مقبولة على الإطلاق)).

في المقابل، أجرت كوريا الجنوبية والولايات المتحدة واليابان، أمس، مناورات جوية مشتركة، قرب شبه الجزيرة الكورية، شاركت فيها قاذفات بي - 52 ذات القدرات النووية، بحسب ما أفادت به وكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية نقلا عن وزارة الدفاع. وتعد التدريبات الثلاثية استعراضا واضحا للقوة ضد كوريا الشمالية في أعقاب إطلاقها أحدث صواريخها الباليستية.

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