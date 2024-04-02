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روسيا تعلن إحباط تهريب مواد متفجرة من أوكرانيا عبر الاتحاد الأوروبي

4/2/2024 7:19:03 PM
(MENAFN- Al-Bayan)

أعلن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، في بيان أمس، عن إحباط عملية تهريب مواد متفجرة من أوكرانيا إلى روسيا عبر دول الاتحاد الأوروبي، فيما قالت السلطات المحلية الروسية أمس، إن عدة أشخاص أصيبوا في هجوم بطائرات مسيرة على مناطق صناعية في تتارستان بروسيا.

وقال بيان جهاز الأمن الفيدرالي الروسي: ((تمكن جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، بالتعاون مع مصلحة الجمارك، من إغلاق قناة لتهريب متفجرات من أوكرانيا عن طريق بلدان الاتحاد الأوروبي))، بحسب ما ذكرته وكالة ((سبوتنيك)) الروسية للأنباء.

وأضاف البيان ((أثناء تفتيش إحدى المركبات من قبل ضباط جهاز الأمن الفيدرالي الروسي عند نقطة التفتيش الدولية للسيارات ((أوبيلينكا)) (منطقة بسكوف، القسم اللاتفي الروسي من حدود الدولة)، تم العثور على متفجرات أجنبية الصنع في مجموعة من الأيقونات الأرثوذكسية وأدوات كنائسية مستوردة إلى البلاد من أوكرانيا)).

كما أشار البيان إلى أنه تم العثور بداخل شاحنة كان خط سيرها (أوكرانيا - رومانيا - المجر - سلوفاكيا - بولندا - ليتوانيا - لاتفيا - روسيا) على 27 قنبلة يدوية الصنع جاهزة للاستعمال، و70 كيلوجراماً من المتفجرات البلاستيكية عالية الطاقة.

وكذلك 91 قطعة من قاذفة قنابل يدوية مضادة للدبابات. وتابع البيان ((تم اعتقال شخص متورط في ارتكاب الجريمة)). وفي وقت سابق، صرح مدير جهاز الأمن الفيدرالي الروسي، ألكسندر بورتنيكوف، بأن نظام كييف، على خلفية الإخفاقات العسكرية، بدأ في تكثيف نشاطه السري، وإرسال عملاء ومخربين إلى روسيا.

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