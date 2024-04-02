الإمارات تدين الهجوم الإسرائيلي على «المطبخ المركزي العالمي» بغزة

أدانت دولة الإمارات، بأشد العبارات، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي فريق مؤسسة المطبخ المركزي العالمي - شريك دولة الإمارات في مبادرة ((أمالثيا)) لتعزيز الاستجابة الإنسانية المقدمة للمدنيين في شمال القطاع، وحمّلت إسرائيل مسؤولية هذا التطور الخطير كاملة، فيما أدانت وقبرص، أعمال العنف كافة ضد العاملين في مجال العمل الإنساني.

وبعث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، برقيات تعزية إلى كلٍّ من: بيني وونغ وزيرة خارجية أستراليا، ورادوسلاف سيكورسكي وزير خارجية جمهورية بولندا، وديفيد كاميرون وزير خارجية بريطانيا، وأنتوني بلينكن وزير خارجية الولايات المتحدة الأمريكية، وميلاني جولي وزيرة خارجية كندا.

وعلي محمد يونس القائم بأعمال سفارة دولة فلسطين في أبوظبي، وخوسيه أندريس مؤسس منظمة المطبخ المركزي العالمي، تتضمن تعازي دولة الإمارات في ضحايا الاستهداف الإسرائيلي لسيارة تحمل فريقاً من مؤسسة المطبخ المركزي العالمي.

كما عبّر سموه عن إدانة دولة الإمارات، وبأشد العبارات، لاستهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي بغارة جوية سيارة تابعة لفريق المؤسسة الذي يعمل في قطاع غزة لتعزيز الاستجابة الإنسانية المقدمة للمدنيين في شمال القطاع، الذين يعانون من وضع مأساوي ويواجهون المجاعة، ما أسفر عن مقتل سبعة من أفراد الفريق وإصابة آخرين.

وأعرب سموه عن أسفه العميق للخسائر في الأرواح، وعن تعازيه لأسر الضحايا، متمنياً الشفاء العاجل لجميع المصابين.

تحقيق عاجل

وشدد سموه، على مطالبة دولة الإمارات السلطات الإسرائيلية بإجراء تحقيق عاجل ومستقل وشفاف، وبتحمّل كامل المسؤولية، وعلى ضرورة تعزيز الاستجابة الإنسانية لاحتياجات المدنيين المتأثرين من الأزمة الراهنة.

وجدد سموه التأكيد على أهمية أن تتركز الجهود الإقليمية والدولية على حماية المدنيين وتوفير المساعدات الإنسانية لهم بشكل فوري، بالإضافة إلى تكثيف المساعي الرامية إلى إنهاء التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة وفي المنطقة.

جريمة نكراء

وفي بيان لوزارة الخارجية أمس، أدانت دولة الإمارات، بأشدّ العبارات، استهداف قوات الاحتلال الإسرائيلي فريق مؤسسة المطبخ المركزي العالمي - شريك دولة الإمارات في مبادرة ((أمالثيا)) لتعزيز الاستجابة الإنسانية المقدمة للمدنيين في شمال القطاع - والذي أسفر عن مقتل وإصابة عدد من العاملين في المجال الإغاثي الإنساني.

وحمّلت دولة الإمارات إسرائيل مسؤولية هذا التطور الخطير كاملة، وطالبت بتحقيق عاجل ومستقل وشفاف بشأن ما حدث، ومعاقبة المتسببين في هذه الجريمة النكراء التي تعتبر انتهاكاً صارخاً لقواعد القانون الدولي الإنساني.

وعبّرت وزارة الخارجية، في بيانها، عن أسفها العميق للخسائر في الأرواح، وأعربت عن تعازيها لأسر الضحايا ودولهم، متمنية الشفاء العاجل لجميع المصابين.

وشددت الوزارة على ضرورة الوقف الفوري للعنف، وتجنب استهداف المدنيين والمؤسسات والأعيان المدنية، والمؤسسات الإغاثية، وطالبت بعدم استخدام الغذاء سلاحاً، والكف من دون إبطاء عن فرض قيود على المساعدات الإنسانية وتوفير الحماية لها.

إدانة مزدوجةإلى ذلك، أعربت الإمارات وقبرص، في بيان صدر أمس، عن إدانتهما الشديدة للغارة الإسرائيلية التي استهدفت موظفي الإغاثة الإنسانية في مؤسسة المطبخ المركزي العالمي، وأعربتا عن خالص تعازيهما وتضامنهما مع أسر الضحايا ودولهم، وإلى إدارة وموظفي المؤسسة، وكذلك تمنياتهما بالشفاء العاجل لجميع المصابين.

وأدانت دولة الإمارات وقبرص، بشدة، أعمال العنف كافة ضد العاملين في مجال العمل الإنساني الذين يكرسون حياتهم لخدمة المحتاجين، وأكدتا أن استهداف موظفي الإغاثة الإنسانية يعدّ انتهاكاً صارخاً لجميع المعاهدات الدولية التي تكفل حماية عمال الإغاثة والإنقاذ.

وتهدف دولة الإمارات وقبرص والمطبخ المركزي العالمي، من خلال مبادرة ((أمالثيا))، إلى تقديم مساعدات وإمدادات إنسانية عاجلة إلى قطاع غزة لتفادي وقوع المجاعة في شمال القطاع، والتخفيف من حدة المعاناة في غزة، وذلك من خلال توصيل الإمدادات الغذائية وتوزيعها بشكل آمن.

وشددت الإمارات وقبرص، على أن الكارثة الإنسانية في غزة تتطلب اعتماد مثل هذا النهج الدولي الجماعي للتخفيف بشكل عاجل من التداعيات التي تهدد حياة المدنيين الأبرياء، من خلال ضمان تدفق المساعدات بشكل عاجل وآمن ومستدام ودون عوائق. وأكدت الإمارات وقبرص، أن الأسر الفلسطينية بحاجة ماسة إلى المتطلبات الأساسية لمنع تفاقم الوضع الصحي.

ولذلك، فمن الضروري أن تمارس إسرائيل مسؤوليتها في حماية العاملين في المجال الإنساني، الذين ينبغي أن يكونوا قادرين على القيام بهذا العمل الحيوي بأمان ودون الخوف على حياتهم.

تعليق عمليات

وقتل سبعة موظفين بمنظمة المطبخ المركزي العالمي ((WCK)) في هجوم جوي إسرائيلي بقطاع غزة في وقت متأخر الاثنين، على الرغم من تنسيقهم مع الجيش الإسرائيلي. وأوضحت المنظمة أن بين القتلى مواطنين ((من أستراليا وبولندا والمملكة المتحدة ومواطن يحمل الجنسيتين الأمريكية والكندية وفلسطيني)).

كما أعلنت ((تعليق عملياتها في المنطقة)). وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو، إن إسرائيل مسؤولة عن الهجوم ضد ((أشخاص أبرياء))، متعهداً القيام ((بكل ما يلزم لضمان عدم تكرار حدوث ذلك مجدداً)).

وأعربت الولايات المتحدة عن أسفها إزاء الهجوم الذي اعتبرته أستراليا ((غير مقبول))، فيما طالبت إسبانيا إسرائيل بتقديم توضيحات، وقالت بريطانيا إنها تنتظر ((تفسيرات شاملة وشفافة)) من إسرائيل، واستدعت السفيرة الإسرائيلية على خلفية الهجوم الذي أدانه كذلك الاتحاد الأوروبي ودول عدة.

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