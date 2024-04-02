متحف المستقبل يشارك في مبادرة «وسيلة الخير»

شارك موظفو ((متحف المستقبل)) في توزيع وجبات الإفطار بمحطة العبرة الرئيسة في خور دبي، ضمن مبادرة ((وسيلة الخير))، التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي.

وذلك في إطار حرص المتحف على دعم المبادرات الإنسانية والخيرية لتعزيز التضامن الاجتماعي.

وتهدف هذه المشاركة المثمرة من متحف المستقبل إلى تقديم الدعم للمحتاجين في شهر رمضان المبارك، ضمن سلسلة مبادرات ((رحلة الخير))، التي أطلقتها هيئة الطرق والمواصلات بدبي في بداية الشهر الفضيل، ومن المخطط توزيع 8000 وجبة في شهر رمضان المبارك.

وقال ماجد المنصوري نائب المدير التنفيذي لمتحف المستقبل: ((حرصنا على المشاركة في مبادرة وسيلة الخير، انطلاقاً من التزامنا دعم المبادرات الإنسانية والإسهام في تحقيق التنمية المستدامة في المجتمع، وتعزيز التواصل والتضامن بين أفراده)).

وأضاف: ((هذه الشراكة المتجددة بين متحف المستقبل وهيئة الطرق والمواصلات بدبي تأتي في إطار عملنا المشترك والدائم على تحقيق إنجازات مهمة في مختلف مجالات التنمية والتقنية والاجتماعية)). وأعرب راشد عبدالكريم الملا مدير إدارة التسويق والاتصال المؤسسي في هيئة الطرق والمواصلات بدبي عن بالغ سروره بمشاركة موظفي متحف المستقبل موظفي الهيئة في تجهيز وتوزيع وجبات الإفطار في إطار مبادرة (وسيلة الخير) الرمضانية من الهيئة.

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