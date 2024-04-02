فريق عمل مكتب رئاسة مجلس الوزراء يطّلع على تحسينات خدمات مشروع «2.0»

زار وفد من فريق عمل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، برئاسة محمد بن طليعة رئيس الخدمات الحكومية، مقر وزارة الداخلية، للوقوف على ما تم إنجازه ضمن مشروع خدمات ((2.0))، وأهم مخرجات التحسين التي تمت على هذه الخدمات.

واجتمع الوفد مع فريق عمل وزارة الداخلية بحضور العميد ناصر خادم الكعبي، مدير عام السعادة في الوزارة، والمقدم محمد الجنيبي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي.

ورحب العميد ناصر خادم الكعبي بالوفد الزائر، وأكد أهمية تطوير الخدمات الحكومية لتكون أكثر استجابة وابتكاراً وجاهزية للمستقبل، مدعومة بمنهجيات عمل جديدة تركز على تلبية احتياجات المتعاملين لإنجاز معاملاتهم بيسر وسهولة وسرعة، وذات أثر إيجابي على المجتمع، الأمر الذي يعزز التطوير المستدام والمستمر للخدمات الحكومية.

وقال: ((بناءً على قائمة الخدمات التي تم اعتمادها من قبل مكتب رئاسة مجلس الوزراء، شُكل فريق عمل متكامل من الوزارة للقيام بمجموعة من التحسينات والحلول الاستباقية على خدمات إصدار ملكية مركبة، ونقل ملكية مركبة، وفتح ملف مروري، وفقاً لنهج تصميم الخدمات الحكومية الجديدة (2.0)، وبمواصلة العمل المستمر تم إنجاز كافة التحسينات المقترحة بنسبة 100%)).

وقدم الرائد أحمد الشامسي عرضاً شرح فيه التحسينات المدرجة على عدد من خدمات وزارة الداخلية المقدمة للمجتمع، لتتوافق مع توجيهات حكومة الإمارات برفع مستويات جودة الخدمة .

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