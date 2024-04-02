«البنية التحتية»: مشروع مركز العوير إضافة مستقبلية للخدمة الصحية

تفقّد المهندس حسن محمد جمعة المنصوري، وكيل وزارة الطاقة والبنية التحتية لشؤون البنية التحتية والنقل، سير العمل في مشروع مركز الرعاية الصحية الأولية بمنطقة العوير بإمارة دبي.

وذلك في إطار المتابعة الدورية للمشاريع التنموية التي تشرف على تنفيذها الوزارة في مختلف مناطق الدولة.

واطّلع خلال الزيارة على نسبة إنجاز المشروع الذي يقع على مساحة 3300 متر مربع، والمكون من مبنى عبارة عن طابق أرضي وأول، بالإضافة إلى مبنى لتقديم الخدمات المختلفة للمركز، ومن المقرر أن يتم إنجازه خلال الربع الأخير من العام الجاري 2024، وقد تجول في مرافق المشروع الذي شهد تطوراً ملموساً على صعيد الأعمال الإنشائية وفق أعلى المعايير والمستويات العالمية.

وأوضح أن تنفيذ المشروع يأتي في إطار الاهتمام الكبير الذي توليه القيادة الرشيدة لتوفير المباني الصحية المميزة للمواطنين والمقيمين على أرضها، حيث تضع الشأن الصحي على رأس الأولويات الوطنية من خلال التوسع في إنشاء المراكز الصحية والطبية.

وأكد أن المركز يمثل إضافة مستقبلية حقيقية لمنطقة العوير على صعيد قطاع الخدمة الصحية، حيث تم تصميمه طبقاً لأحدث المواصفات المعمارية، من خلال البناء بطريقة الخرسانة مسبقة الصب ((بريكاست)) عبر تطبيق المؤشر الذكي، وذلك في إطار توجه الدولة نحو الاستدامة وتقليل النفايات الناتجة عن عملية البناء، وزيادة العمر الافتراضي للمبنى.

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