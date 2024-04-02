«زايد العليا» تقدم برامج عالمية لـ 462 من طلبة التوحد

أكدت مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تقديمها برامج رعاية وتأهيل بمعايير عالمية معتمدة لـ462 من طلبة التوحد المسجلين في مراكز الرعاية والتأهيل التابعة لها في إمارة أبوظبي، منهم 184 طالباً وطالبة بمركز أبوظبي للتوحد في أبوظبي، و120 بمركز العين للتوحد في منطقة العين، و71 في التأهيل الزراعي، و37 بمركز مدينة زايد للرعاية والتأهيل، و17 بمركز أبوظبي للرعاية والتأهيل، و15 طالباً بمركز غياثي للرعاية والتأهيل، و3 طلاب بمركز السلع للرعاية والتأهيل، و4 طلاب بمركز القوع للرعاية والتأهيل، و5 طلاب بمركز المرفأ للرعاية والتأهيل، و4 طلاب بمركز الوقن للرعاية والتأهيل، إضافة إلى طالبين بمركز العين للرعاية والتأهيل.

العمل المشترك

ودعت ((زايد العليا))، بمناسبة اليوم العالمي للتوحد، إلى تضافر الجهود وتعزيز العمل المشترك بين كافة مؤسسات الدولة، لا سيما المؤسسات البحثية وعلى رأسها الجامعات والمراكز العلمية المتخصصة، للوقوف على أسباب تسارع انتشار اضطراب التوحد

وبرعاية كريمة من سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، تنظم المؤسسة بالتعاون والتنسيق مع مجموعة لوتس هولستك المؤتمر الدولي للتوحد ((تحديات وحلول)) في أبوظبي من 27 إلى 30 أبريل الجاري، انطلاقاً من نجاح النسخ السابقة للمؤتمر، واستكمالاً للنجاحات التي تحققت في مجال رعاية وتأهيل مختلف فئات أصحاب الهمم، لا سيما الأشخاص ذوي التوحد.

مجلة علمية

وسيتم الإعلان خلال افتتاح المؤتمر عن إصدار أول مجلة علمية متخصصة برعاية ودعم مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، ومحكمة في أبحاث التوحد تحقيقاً لتوفير أفضل وسائل العلاج والممارسات لأصحاب الهمم فئة التوحد، ومن أجل تخفيف معاناتهم وأسرهم وتمكينهم لدمجهم في المجتمع وتحقيقاً لذلك لنشر الوعي المجتمعي بهم.

وأكد عبدالله عبدالعالي الحميدان، الأمين العام لمؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، حرص دولة الإمارات على توفير حياة كريمة لكافة شرائح المجتمع، لا سيما أصحاب الهمم ومنهم ذوو اضطراب التوحد، حيث قامت بإنشاء مراكز متخصصة لرعايتهم وتأهيلهم والعمل على تمكينهم ودمجهم في المجتمع.

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