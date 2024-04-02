مذكرة تفاهم للارتقاء بمنظومة القطاع الاجتماعي

وقعت وزارة تنمية المجتمع، ودائرة تنمية المجتمع – أبوظبي مذكرة تفاهم، لتعزيز التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات والمعرفة بين الجانبين، ودعم وتمكين الروابط والشراكات الاستراتيجية بينهما وتعزيز العمل المشترك بما يسهم في تعزيز جودة الخدمات المقدمة في القطاع الاجتماعي.

شهد مراسم توقيع مذكرة التفاهم، كل من، معالي شما بنت سهيل المزروعي، وزيرة تنمية المجتمع، والدكتور مغير خميس الخييلي، رئيس دائرة تنمية المجتمع، إضافة إلى عدد من القيادات من كلا الجانبين.

وتهدف مذكرة التفاهم إلى تعزيز أطر التعاون والتنسيق بين الطرفين فيما يتعلق بالمؤسسات والمراكز غير الحكومية العاملة في القطاع الاجتماعي في إمارة أبوظبي ومزاولة أنشطتها، وتفعيل دورها في المجتمع وتمكينها من تقديم خدمات متخصصة بما يسهم في تعزيز جودة حياة كافة أفراد المجتمع.

كما تهدف المذكرة إلى تعزيز جودة الخدمات الاجتماعية من خلال مواصلة الارتقاء بمنظومة الترخيص والتفتيش والرقابة وفقاً للتشريعات السارية، من خلال خطط تواصل وتنسيق مشتركة بين الجانبين، تعكس تكاملية الأدوار بين المؤسسات الاتحادية والمحلية لدى كل إمارة، علاوة على تعزيز التعاون والتنسيق المجالات التشريعية والسياسات المتعلقة بالمراكز والمؤسسات العاملة في القطاع الاجتماعي وتبادل الخبرات والمعلومات في هذا المجال وكل ما تقتضيه طبيعة العمل وما يستجد عليها.

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