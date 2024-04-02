«طيور الخير» تغيث شمال غزة بـ 138 طناً من المساعدات

أعلنت قيادة العمليات المشتركة في وزارة الدفاع، تنفيذ عملية ((طيور الخير)) الإسقاط الجوي الـ 22 للمساعدات الإنسانية والإغاثية على شمال قطاع غزة.

وبلغت المساعدات الإماراتية أمس 138 طناً، وشملت عملية الإسقاط مشاركة طائرتي ((C17)) تابعتين للقوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة، وطائرة ((C130)) تتبع للقوات الجوية لجمهورية مصر العربية الشقيقة.

وجرت عمليات الإسقاط فوق المناطق المعزولة التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة عبر 3 طائرات، حملت 82 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية، ليصل بذلك إجمالي المساعدات، التي تم إسقاطها منذ انطلاق عملية ((طيور الخير)) إلى 1153 طناً من المساعدات الغذائية والإغاثية.

كما أعلنت قيادة العمليات المشتركة، وضمن عملية ((الفارس الشهم 3)) الإنسانية، عن تنفيذ القوات الجوية لدولة الإمارات العربية المتحدة وسلاح الجو الملكي الأردني ثامن عملية إسقاط مشتركة للمساعدات الغذائية على شمال قطاع غزة، حيث بلغت كمية المواد الإغاثية التي تم إسقاطها بواسطة الإمارات 56 طناً من المساعدات.

ويستمر تنفيذ هذه العملية تجسيداً للتعاون والتنسيق بين البلدين الشقيقين، لتقديم المساعدات الإغاثية والإنسانية للشعب الفلسطيني الشقيق، وبشكل خاص في المناطق التي يتعذر الوصول إليها شمال قطاع غزة.

وتأتي عملية ((طيور الخير)) في إطار عملية ((الفارس الشهم 3)) لدعم الشعب الفلسطيني الشقيق في قطاع غزة.

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