خالد بن زايد يشهد جلسة حوارية حول الإرث الإنساني لدولة الإمارات

شهد سمو الشيخ خالد بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس إدارة مؤسسة زايد العليا لأصحاب الهمم، جلسة حوارية نظمها ((مجلس محمد بن زايد)) في موسمه الرمضاني الحالي بعنوان ((الإرث الإنساني لدولة الإمارات)).

وشارك في الجلسة كل من الدكتور حمدان مسلم المزروعي رئيس مجلس إدارة هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، وعلي المطوع أمين عام مؤسسة الأوقاف وإدارة أموال القُصّر في دبي، وحصة تهلك وكيل مساعد لقطاع التنمية الاجتماعية في وزارة تنمية المجتمع.

وسلط المشاركون في الجلسة الضوء على الأثر الإيجابي للجهود الإنسانية التي تبذلها دولة الإمارات على المستويين المحلي والعالمي بجانب الفرص والتحديات ودور التكنولوجيا والابتكار في توسيع نطاق تأثير المبادرات الإنسانية على المجتمعات والفئات المستهدفة إضافة إلى رؤيتهم تجاه مستقبل الإرث الإنساني لدولة الإمارات.

ودعوا أهل الخير ورجال الأعمال وأصحاب الأيادي البيضاء إلى المسارعة في نشر ثقافة ((الوقف الخيري))، وبضرورة توثيق الوقف وتسجيله لدى الجهات الرسمية المختصة بحسب الإجراءات والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، بما يضمن تحقيق أهدافه الشرعية، مشيرين إلى أن دولة الإمارات لديها منظومة تشريعات وقوانين تتسم بالتطور والحداثة كان لها دور مهم خلق منظومة وقفية مبتكرة ومستدامة توفر خيارات وقفية تغطي كافة المجالات.

وبدأت الجلسة بعرض فيلم تسجيلي يتطرق إلى جهود دولة الإمارات ممثلة في هيئة الهلال الأحمر في إغاثه المتضررين من الزلازل والكوارث، ودورها الكبير في مكافحة مرض شلل الأطفال عبر تقديمها نحو 700 مليون جرعة لقاح، أسهمت في خفض نسب المصابين بمرض شلل الأطفال إلى 99 %.

وتناول حمدان المزروعي أبرز العوامل التي أسهمت في النجاح المستمر للأعمال الإنسانية التي تنفذها دولة الإمارات في مختلف مناطق العالم، بجانب أهمية العمل التطوعي ودور القطاع الخاص في المجال الإنساني.

وقال إن دولة الإمارات جعلت الإنسان محور كل جهد إنساني تقوم به منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، فاهتمت بصحته وتعليمه وصون كرامته وتمكينه والاستثمار فيه من دون النظر إلى دينه أو لونه أو جنسه في مختلف المجتمعات المحتاجة في أنحاء العالم.

مشيراً في هذا السياق إلى أن مبادرة ((إرث زايد)) التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، مؤخراً تأتي تأكيداً لاستمرار نهجه وسيراً على خطاه في إعلاء قيم الخير والبذل والعطاء الإنساني.

منهجية مستدامة

وقال علي المطوع، أمين عام مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي: إن إمارة دبي أقرت منهجية مستدامة في التعامل مع الوقف ترتكز على تعزيز ثقافة الابتكار في الوقف وتنويعه، وتوسيع أثره التكافلي والمجتمعي ليشمل معظم المجالات الحياتية، وذلك عبر تحفيز الجميع على المساهمة فيه والمشاركة في العمل الخيري، وتشكل الأساس لمبادرات وقفية إبداعية تصل إلى العالمية.

وتابع: في هذا الإطار تبرز العديد من الأمثلة الساطعة ومنها مبادرة ((سقيا الإمارات)) ومبادرة ((وقف الأم)) و((المليار وجبة)) وغيرها من المبادرات، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تصب جميعاً في دعم جهود العمل الخيري، وترسخ دعائم التضامن الإنساني بشكل مستمر.

وانتقل المطوع إلى الحديث عن قيمة الأموال والأصول الوقفية التي تديرها مؤسسة الأوقاف وشؤون القصر بدبي.

حيث أشار إلى أن القيمة الإجمالية لأوقاف إمارة دبي وصلت إلى 10 مليارات درهم، منها 4 مليارات درهم معنية بالأوقاف المجتمعية، بما فيها الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية مثل الأرامل والمطلقات والحج والعمرة، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن وصول قيمة الأوقاف إلى هذا المبلغ يعبر عن مدى الثقة التي تحظى بها المؤسسة من مختلف فئات المجتمع.

وتابع: تضمنت المشاريع مبادرة وقفية تم تنفيذها مع هيئة الطرق والمواصلات تم على إثرها وقف 10 تكاسٍ، فضلاً عن مبادرة أخرى مع دائرة الأملاك والأراضي تحت مسمى ((وقف المطورين العقاريين))، تضم 11 مطوراً عقارياً، بموجبها يقوم كل مطور بوقف شقة أو شقتين في كل بناية يملكها، يتراوح سعرها من مليون إلى 3 ملايين درهم، مشيراً إلى قيام شخص من جنسية عربية، مؤخراً، بعمل وقف عقاري عبارة عن 20 شقة وصلت قيمتها الإجمالية إلى نحو 20 مليون درهم.

إرث

وبدورها تناولت حصة تهلك التحديات التي تواجهها منظومة العمل الإنساني والتطوعي ومستقبل الإرث الإنساني وتعزيز روح العطاء في المجتمع.

وقالت إن الإمارات من الدول السباقة في وضع قوانين وتشريعات وإنشاء مؤسسات تنظم العمل الإنساني والتطوعي الخيري لضمان استدامته وتوسيع نطاق تأثيره، موضحة أن العطاء ومد يد العون والمشاركة ثقافة متأصلة في مجتمع الإمارات وأن مفهوم القيم والهوية انتقل إلى عمل مؤسسي منظم حتى أصبحت الإمارات نموذجاً عالمياً في ساحات العطاء الإنساني.

كما عُرض خلال الجلسة الحوارية ((مقطع فيديو)) شارك فيه عدد من المعنيين بمجالات العمل الإنساني وهم الدكتورة: مريم النعيمي استشارية طوارئ في مدينة الشيخ خليفة الطبية في أبوظبي، ومحمد خميس الكعبي مدير عام جمعية المؤازرة الإماراتية لمصابي السرطان، وتالا الرمحي الرئيسة التنفيذية للاستراتيجية في مبادرة ((بلوغ الميل الأخير)).

وجوزيبي سابا، الرئيس التنفيذي للمدينة العالمية للخدمات الإنسانية في دبي، إلى جانب مشاركة مقدم البرامج الإنسانية غيث، وطرح المشاركون أفكارهم لتعزيز إرث الإمارات الإنساني، وأثر جهودها الخيرة في مختلف مجتمعات العالم.

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