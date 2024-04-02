سالم بن سلطان القاسمي: دعم القيادة رسخ العمل الإنساني منهج عطاء

أكد الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، رئيس دائرة الطيران المدني رئيس مجلس إدارة مطار رأس الخيمة الدولي، أن أبناء الإمارات لا ينسون على مرّ الأعوام والعقود فضائل مؤسس الوطن المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، وإنجازاته وعطائه، في بناء الدولة وخدمة الوطن وتعزيز مكتسبات أبنائه.

وأوضح الشيخ المهندس سالم بن سلطان بن صقر القاسمي، أن القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيّب الله ثراه، صاحب الدور الأكبر في ما وصلت إليه الإمارات من موقع ريادي في العالم، تنموياً وحضارياً وخدمياً واقتصادياً متفوقة على كثير من دول العالم التي تفوقها عمراً وتاريخاً وتجارب وخبرات، حيث جعل من الإمارات بلداً للتسامح تستقطب مختلف جنسيات العالم وتشهد بفضل من الله أكبر حركة طيران في العالم.

وقال إن دعم القيادة الرشيدة لمبادرة يوم زايد للعمل الإنساني جعلت منها مناسبة لإطلاق المبادرات الخيرية والإنسانية، ليصبح العمل الإنساني منهج عطاء في دولة الإمارات، ما يجعل اسم الإمارات محفوراً في قلوب الشعوب وعقولها التي استفادت ولاتزال من المشروعات الإنسانية الإماراتية.

جاء ذلك خلال حضور الشيخ سالم بن سلطان القاسمي، ليلة أول من أمس، الجلسة الحوارية الرمضانية ((زايد الإنسانية، رؤية وطن)) التي نظمها مستشفى صقر برأس الخيمة التابع لمؤسسة الإمارات للخدمات الصحية إحياء ليوم زايد للعمل الإنساني، داعياً الحضور إلى استذكار فكر ومناقب المؤسس الباني المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، مع أبنائهم.

تابعوا أخبار الإمارات من البيان عبر غوغل نيوز